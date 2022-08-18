В Термезском районе Сурхандарьи гражданин Э. Р. пытался продать 30 соток земли, принадлежащей фермерскому хозяйству «Н. Ж.», гражданину Б. как свою собственность. Он попросил за нее 105 млн сумов, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Мужчина был задержан сотрудниками в момент получения 70 млн сумов, которые требовал в качестве задатка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (покушение на дачу взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.