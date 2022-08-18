С 1 января 2023 года Узбекистан вводит для граждан Саудовской Аравии безвизовый режим сроком на 30 дней при условии представления билетов по вылету в свою или третью страну. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 16 августа. Оно было подписано за день до его государственного визита в Саудовскую Аравию, где президент сейчас находится.

Решение принято в целях «улучшения культурного, научного и инвестиционного климата, а также создания более благоприятных условий для развития международных отношений между Республикой Узбекистан и Королевством Саудовская Аравия, положительно влияющих на развитие туристического потенциала страны», говорится в документе.

Сейчас Саудовская Аравия входит в перечень стран, для граждан которых действует упрощенный порядок оформления туристских виз. Кроме того, они имеют право безвизового транзитного въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана.