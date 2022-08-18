В Харькове в Украине 19 августа объявлено днем траура — в ночь на четверг город пережил массированный ракетный обстрел. Этой ночью город понес самые большие потери с начала войны, сказал в ходе телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

За ночь были обстреляны два общежития, дворец культуры «Железнодорожник», объекты инфраструктуры и жилые дома. Погибло 11 человек, еще 37 получили ранения.

По утренним данным главы областной администрации Олега Синегубова, 17 августа около 21:30 «российская ракета, вероятно, „Искандер“, попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе».

«Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар. По последним данным, под завалами погибли 7 человек и 17 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок», — сообщил глава области.

Затем около 4:30 утра еще 8 ракет были выпущены в сторону Харьковской области, были зафиксированы попадания в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Поврежденные здания, объекты инфраструктуры, там также произошел пожар.





В Слободском районе города одна из ракет попала в четырехэтажное помещение общежития. Здание частично разрушено. Погибли 2 человека, 18 получили ранения, в том числе 2 детей, говорится в сообщении главы области. «Окончательные последствия этих ударов еще не установлены. Все службы работают на месте», — отметил Олег Синегубов.

Кроме того, около 4 утра был нанесен ракетный удар в городе Краснограде недалеко от Харькова. Разрушенные жилые дома, погибли 2 мирных жителя, 2 получили ранения, среди них 12-летний ребенок.

Министерство обороны России 18 августа сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили в Харькове более 90 иностранных наемников.

«Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков», — цитирует Минобороны РИА Новости. Какого числа это произошло, не уточняется.