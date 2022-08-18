Горный посёлок Гилан — в объективе Мадины Аъзам

Ближе к обеду матери выглядывают из окон верхних этажей и зовут сыновей к дастархану.



Несмотря на это, человек, привыкший к городскому шуму, воспримет эти звуки, скорее, как тишину. Она здесь кажется перманентной: нет гула дороги, сигналов автотранспорта, гудения работающей техники. Ради красоты местной природы и этой бесшумности горожанин захочет вернуться в Гилан.