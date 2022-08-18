Горный посёлок Гилан — в объективе Мадины Аъзам

Кишлак Гилан Кашкадарьинской области расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря. Здесь нет мобильной связи, а в тёплое время года население готовится к зиме. Фотокорреспондент «Газеты.uz» посетила посёлок и запечатлела образ жизни местных жителей.
Кишлак Гилан Кашкадарьинской области расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря. Здесь нет мобильной связи, а в тёплое время года население готовится к зиме. Фотокорреспондент «Газеты.uz» посетила посёлок и запечатлела образ жизни местных жителей.
История посёлка Гилан Кашкадарьинской области насчитывает около 2000 лет. Он расположен в горах Гиссарского хребта в 100 км от Шахрисабза. Дорога из города в высокогорный кишлак занимает два-три часа в зависимости от сезона. Численность населения посёлка составляет чуть более 5200 человек. В основном здесь живут таджики.
Вид на Гиссарское водохранилище по пути в кишлак Гилан. Водный резервуар расположен на высоте 1800 м над уровнем моря.
Местное население в основном занимается животноводством и сельским хозяйством. Здесь есть две школы, чайхана для пожилых, мечеть и дом-музей, доставшийся его хозяевам в наследство. В нём представлены гиланские музыкальные инструменты и фотографии посёлка.
Жители Гилана встречают туристов с искренним удивлением. Ещё на въезде в деревню гости замечают погружённых в ежедневную рутину: девочки несут вёдра с водой к своим домам, мальчики играют с самодельным оружием из веток деревьев, старики наблюдают за жизнью улиц из окон своих комнат.
Пока жителей равнины обжигает июльское солнце, в переулках Гилана гуляет прохладный ветер.
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Утро здесь холодное даже в разгар лета. Жители кутаются в чапаны и куртки, чтобы не простудиться. В кондиционерах местные домохозяйства не нуждаются.
В деревне почти нет автомобилей. В качестве транспорта люди обычно используют ослов. Иной раз встречаются мотоциклы.
Плотная застройка саманных домов образует узкие прохладные переулки, куда редко проникает солнечный свет. Здесь женщины моют посуду и стирают бельё. Воды на территории домохозяйств нет, поэтому женщинам удобнее и легче заниматься делами на улице.
На глиняных крышах сушатся фрукты
В какой дом ни загляни, во дворах сено и кизяк
Летом население Гилана, как и многих других кишлаков Узбекистана, в основном готовится к наступлению зимы
Из дворов доносятся женские голоса и кудахтанье домашней птицы, прохожие шуршат обувью, ослы цокают копытами. Мальчики ведут собак и гоняют петухов. Эхо детского смеха разносится по соседним улицам.
Ближе к обеду матери выглядывают из окон верхних этажей и зовут сыновей к дастархану.
Несмотря на это, человек, привыкший к городскому шуму, воспримет эти звуки, скорее, как тишину. Она здесь кажется перманентной: нет гула дороги, сигналов автотранспорта, гудения работающей техники. Ради красоты местной природы и этой бесшумности горожанин захочет вернуться в Гилан.
Вечером с пастбищ самостоятельно и не спеша возвращаются коровы. Дойдя до своих ворот, животные останавливаются и ждут хозяина.
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Жители крупных городов всегда куда-то торопятся. Хлопоты и проблемы не дают им душевного покоя.
В глазах же деревенских жителей есть спокойствие, проникнутое искренней благодарностью, — почти забытое горожанами чувство.
Автор фотографий и текста: Мадина Аъзам. Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке. Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz
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