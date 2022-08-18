Пианист из Узбекистана Бехзод Абдураимов выступил на крупнейшем в мире фестивале классической музыки BBC Proms, который ежегодно проходит в Великобритании. Главной площадкой события с 1941 года является всемирно известный концертно-выставочный зал Королевский Альберт-Холл в Лондоне.

Под аккомпанемент Шотландского симфонического оркестра BBC, которым управлял датский дирижёр Томас Даусгор, Абдураимов исполнил Фортепианный концерт №1 Людвига ван Бетховена. Британская газета The Guardian охарактеризовала игру пианиста как «обжигающую», а издание The Arts Desk отметило, что музыкант из Узбекистана — «идеальный исполнитель для столь остроумного, радостного и импульсивного произведения».





Фото: BBC Proms / Twitter.

В программе вечера также прозвучали «Вальс» Мориса Равеля и Симфония №3 (Sinfonia Espansiva) датского композитора Карла Нильсена. Последнее произведение уникально тем, что содержит во второй части вокальные партии, особенно бессловесные соло для сопрано и баритона. Их исполнили британские оперные певцы Элизабет Уоттс и Бенджамин Эппл. Послушать полную запись выступления можно по ссылке.

Накануне концерта в интервью на радиостанции BBC Бехзод Абдураимов рассказал о том, что благодарен своим педагогам: Тамаре Попович, преподавателю РСМАЛ имени В. Успенского, и Станиславу Юденичу, у которого учился в Международном центре музыки университета Парк в Канзас-Сити (США).

«Моя первая учительница Тамара Попович была „железной леди“. Все её ученики становились очень успешными благодаря тому, что она давала прекрасную техническую базу. Тамара Афанасьевна говорила: „Если ты не умеешь играть технически, мы не можем начать говорить о музыке“. У Станислава Юденича я начал заниматься в 16 лет после того, как уехал из Узбекистана. Он посвятил мне много времени и помог понять стиль Шуберта, Бетховена, Брамса, других композиторов», — сказал в интервью пианист.





(слева направо) Элизабет Уоттс, Бенджамин Эппл и Томас Даусгор. Фото: BBC Proms / Twitter.

Дебют Бехзода Абдураимова на старейшем международном фестивале BBC Proms, который проходит в Великобритании ежегодно с 1895 года, состоялся шесть лет назад. Пианист принял участие в концерте Мюнхенского филармонического оркестра, главным дирижёром которого на тот момент был Валерий Гергиев. Под аккомпанемент коллектива Абдураимов исполнил одно из произведений вечера — Фортепианный концерт No.3 Сергея Рахманинова. Критики высоко оценили выступление музыканта: немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала пианиста «феноменальным», а американская The New York Times отметила, что он «должен быть в любом списке [музыкантов], обязательных к прослушиванию».

Летом 2017-го Бехзод Абдураимов уже в качестве солиста вернулся на сцену Королевского Альберт-холла, чтобы вместе с Уэльским национальным оркестром BBC под управлением датского дирижёра Томаса Сондергарда дать почти двухчасовой концерт. В программе — Симфония №7 финского композитора Яна Сибелиуса, Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова и Симфония №10 Дмитрия Шостаковича.

В этом году фестиваль классической музыки BBC Proms проходит в Великобритании с 15 июля по 15 сентября. Программа состоит из 84 концертов, в которых примут участие три тысячи музыкантов из разных стран.