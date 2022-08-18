Президент Узбекистана 18 августа подписал постановление о поощрении победителей и призеров V Игр исламской солидарности, прошедших 9−18 августа в Конье (Турция), а также подготовивших их тренеров.
Единовременные денежные вознаграждениями за каждую медаль получат:
спортсмены Узбекистана, ставшие победителями и призерами V Игр исламской солидарности:
- за золотую медаль — 5000 долларов;
- за серебряную медаль — 3000 долларов;
- за бронзовую медаль — 2000 долларов;
тренеры, подготовившие спортсменов Узбекистана, ставших победителями и призерами:
- за золотую медаль — 2500 долларов;
- за серебряную медаль — 1500 долларов;
- за бронзовую медаль — 1000 долларов.
Вознаграждения будут вручены спортсменам в торжественной обстановке.
Напомним, сегодня заключительный день соревнований, разыгрываются медали в четырех видах спорта, после чего состоится торжественная церемония закрытия V Игр исламской солидарности.