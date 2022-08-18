Президент Узбекистана 18 августа подписал постановление о поощрении победителей и призеров V Игр исламской солидарности, прошедших 9−18 августа в Конье (Турция), а также подготовивших их тренеров.

Единовременные денежные вознаграждениями за каждую медаль получат:

спортсмены Узбекистана, ставшие победителями и призерами V Игр исламской солидарности:

за золотую медаль — 5000 долларов;

за серебряную медаль — 3000 долларов;

за бронзовую медаль — 2000 долларов;

тренеры, подготовившие спортсменов Узбекистана, ставших победителями и призерами:

за золотую медаль — 2500 долларов;

за серебряную медаль — 1500 долларов;

за бронзовую медаль — 1000 долларов.

Вознаграждения будут вручены спортсменам в торжественной обстановке.

Напомним, сегодня заключительный день соревнований, разыгрываются медали в четырех видах спорта, после чего состоится торжественная церемония закрытия V Игр исламской солидарности.