За шесть месяцев 2022 года из-за отсутствия достойных условий труда на рабочем месте погибло 116 человек. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений.

По данным Минтруда, всего было расследовано 398 несчастных случаев, 24 из них являются групповым несчастным случаями, 86 случаев закончились смертями, 288 определены как несчастные случаи с тяжелым исходом. В результате 116 человек погибли, 311 человек получили тяжелые ранения и 6 человек получили легкие ранения.

«Согласно статье 33 закона „Об охране труда“ работодатель обязан полностью возместить вред, причиненный жизни и здоровью работника, в установленном порядке», — отметили в министерстве.

Наибольшее количество несчастных случаев произошло в Ташкенте (86), Ташкентской (60), Навоийской (47) областях и Каракалпакстане (34).

Как мы сообщали ранее, за первое полугодие около 6000 должностных лиц, нарушивших трудовое законодательство, оштрафованы на сумму более 12 млрд сумов.