Подача природного газа на Туракурганскую теплоэлектростанцию восстановлена, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Неисправность в магистральном газопроводе, подающем природный газ на Туракурганскую ТЭС, устранена. В 18:33 энергоблок №1 подключился к сети и начал передачу электроэнергии. На полную мощность станция начнет работать с 19:30.

Напомним, вынужденная аварийная остановка Туракурганской электростанции в Наманганской области произошла утром 17 августа из-за повреждения газового трубопровода.

Для восстановления утраченной мощности были введены в действие резервные энергоблоки на Ташкентской, Ново-Ангренской, Сырдарьинской ТЭС и Чарвакской ГЭС.