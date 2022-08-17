Для каждой махалли в Узбекистане будет создан фонд по решению социально-экономических проблем махалли в форме внебюджетного фонда бюджетных организаций, не являющийся юридическим лицом. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 16 августа.

Фонды будут формироваться за счёт следующих источников:

средства, поступающие от реализации государственных объектов недвижимого имущества в махалле площадью до 2000 кв. м посредством прямых онлайн-аукционных торгов на основании онлайн-заявки помощника хокима района (города) в махалле, за вычетом расходов на оценку и реализацию;

средства, получаемые от передачи в аренду имущества махалли в установленном порядке;

средства, выделяемые за счет дополнительных источников местных бюджетов на основании решений кенгашей народных депутатов;

средства, выделяемые из местных бюджетов для улучшения инфраструктуры махалли на основании рекомендации помощника хокима;

благотворительные пожертвования физических и юридических лиц;

средства технического содействия зарубежных и международных финансовых институтов и других зарубежных организаций (кредиты, гранты, безвозмездная помощь и другие);

другие источники, не запрещенные законодательством.

Основными направлениями, финансируемыми за счёт средств фондов, указаны: