Для каждой махалли в Узбекистане будет создан фонд по решению социально-экономических проблем махалли в форме внебюджетного фонда бюджетных организаций, не являющийся юридическим лицом. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 16 августа.
Фонды будут формироваться за счёт следующих источников:
- средства, поступающие от реализации государственных объектов недвижимого имущества в махалле площадью до 2000 кв. м посредством прямых онлайн-аукционных торгов на основании онлайн-заявки помощника хокима района (города) в махалле, за вычетом расходов на оценку и реализацию;
- средства, получаемые от передачи в аренду имущества махалли в установленном порядке;
- средства, выделяемые за счет дополнительных источников местных бюджетов на основании решений кенгашей народных депутатов;
- средства, выделяемые из местных бюджетов для улучшения инфраструктуры махалли на основании рекомендации помощника хокима;
- благотворительные пожертвования физических и юридических лиц;
- средства технического содействия зарубежных и международных финансовых институтов и других зарубежных организаций (кредиты, гранты, безвозмездная помощь и другие);
- другие источники, не запрещенные законодательством.
Основными направлениями, финансируемыми за счёт средств фондов, указаны:
- ремонт и восстановление внутренних дорог, сетей электроэнергии и природного газа, систем питьевого водоснабжения и канализации на территории махалли;
- строительство, капитальный и текущий ремонт здания махалли, спортивной площадки, чайханы, центра молодёжи, детской площадки, библиотеки, центра культуры на территории махалли, а также их оснащение инвентарём, мебелью, компьютерной техникой и другим оборудованием;
- развитие инфраструктуры на территории махалли, осуществление работ по благоустройству и озеленению в рамках общенационального проекта «Яшил макон»;
- оказание материальной помощи нуждающимся в социальной защите и малообеспеченным семьям, а также ремонт и оснащение мест их проживания.