Для каждой махалли в Узбекистане будет создан фонд по решению социально-экономических проблем махалли в форме внебюджетного фонда бюджетных организаций, не являющийся юридическим лицом. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 16 августа.

Фонды будут формироваться за счёт следующих источников:

  • средства, поступающие от реализации государственных объектов недвижимого имущества в махалле площадью до 2000 кв. м посредством прямых онлайн-аукционных торгов на основании онлайн-заявки помощника хокима района (города) в махалле, за вычетом расходов на оценку и реализацию;
  • средства, получаемые от передачи в аренду имущества махалли в установленном порядке;
  • средства, выделяемые за счет дополнительных источников местных бюджетов на основании решений кенгашей народных депутатов;
  • средства, выделяемые из местных бюджетов для улучшения инфраструктуры махалли на основании рекомендации помощника хокима;
  • благотворительные пожертвования физических и юридических лиц;
  • средства технического содействия зарубежных и международных финансовых институтов и других зарубежных организаций (кредиты, гранты, безвозмездная помощь и другие);
  • другие источники, не запрещенные законодательством.

Основными направлениями, финансируемыми за счёт средств фондов, указаны:

  • ремонт и восстановление внутренних дорог, сетей электроэнергии и природного газа, систем питьевого водоснабжения и канализации на территории махалли;
  • строительство, капитальный и текущий ремонт здания махалли, спортивной площадки, чайханы, центра молодёжи, детской площадки, библиотеки, центра культуры на территории махалли, а также их оснащение инвентарём, мебелью, компьютерной техникой и другим оборудованием;
  • развитие инфраструктуры на территории махалли, осуществление работ по благоустройству и озеленению в рамках общенационального проекта «Яшил макон»;
  • оказание материальной помощи нуждающимся в социальной защите и малообеспеченным семьям, а также ремонт и оснащение мест их проживания.
Реклама на Газета.uz