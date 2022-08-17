Кабинет Министров Узбекистана своим постановлением от 15 августа утвердил «дорожную карту» по размещению акций государственных компаний на фондовой бирже, сообщает Spot.uz.

В указе президента от 14 апреля 2021 года заместителю премьер-министра было поручено в двухмесячный срок утвердить отдельные «дорожные карты» по 15 госпредприятиям, акции которых определены к публичному размещению через фондовую биржу. Но поручение было выполнено спустя год.

Согласно «дорожной карте», акции 21 госкомпании будут размещены на фондовой бирже через проведение первичных и вторичных публичных предложений ценных бумаг (IPO и SPO) в 2022—2023 годы. Документ определяет ориентировочные сроки выхода на биржу, хотя некоторые из госпредприятий должны были сделать это намного раньше.

№ п.п.Название компанииСроки IPO (SPO)Примечания
1«Кишлок курилиш банк»
август-октябрь 2022 года
Планировалось до до 1 октября 2022 года
2«Узметкомбинат»
IV квартал 2022 или I квартал 2023 года

3UzAuto Motors
IV квартал 2022 или I квартал 2023 года
Планировалось начать в августе 2022
4«Агробанк»
I или II кварталы 2023 года

5«Узбекнефтегаз»
февраль-март 2023 года
Планировалось до конца 2022 года
6«Алокабанк»
первая половина 2023 года

7«Микрокредитбанк»
июнь 2023 года
8Universal Sug’urta
июнь 2023 года

9Alskom
июнь 2023 года (SPO)

10«Узтемирйулконтейнер»
июнь 2023 года
IPO/SPO по рекомендации консультантов
11Народный банк
II квартал 2023 года

12«Узбекинвест»
II и III кварталы 2023 года

13«Узбекгеофизика»
II и III кварталы 2023 года

14НБУ
июль 2023 года

15«Узагросугурта»
III и IV квартал 2023 года (SPO)

16UzPost
не ранее марта 2023 года
По рекомендации консультантов
17«Узавтосаноат»
не ранее марта 2023 года
Представление предложений по IPO в Кабмин
18«Курилишмашлизинг»
не ранее апреля 2023 года
По рекомендации консультантов
19«Узтрансгаз»
не ранее II квартала 2023 года
После получения кредитного рейтинга
20Uzbekistan Airways
не ранее июля 2023 года
По согласованию с андеррайтером
21«Дори-Дармон»
в течение 10 месяцев после одобрения предложения по SPO Кабмином

Таблица составлена Spot.uz.

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Министерство финансов и Агентство по управлению госактивами должны обеспечить выставление акций на биржу, а также каждый квартал отчитываться правительству о госкомпаниях, не выполняющих поручение.

Как мы сообщали ранее, бывший глава грузинской фондовой биржи Георгий Паресишвили стал председателем правления фондовой биржи «Ташкент». Основными его задачами будут интеграция местного фондового рынка в международную инфраструктуру рынка капитала, а также содействие в проведение IPO и SPO местных компаний.