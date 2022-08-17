Кабинет Министров Узбекистана своим постановлением от 15 августа утвердил «дорожную карту» по размещению акций государственных компаний на фондовой бирже, сообщает Spot.uz.
В указе президента от 14 апреля 2021 года заместителю премьер-министра было поручено в двухмесячный срок утвердить отдельные «дорожные карты» по 15 госпредприятиям, акции которых определены к публичному размещению через фондовую биржу. Но поручение было выполнено спустя год.
Согласно «дорожной карте», акции 21 госкомпании будут размещены на фондовой бирже через проведение первичных и вторичных публичных предложений ценных бумаг (IPO и SPO) в 2022—2023 годы. Документ определяет ориентировочные сроки выхода на биржу, хотя некоторые из госпредприятий должны были сделать это намного раньше.
|№ п.п.
|Название компании
|Сроки IPO (SPO)
|Примечания
|1
|«Кишлок курилиш банк»
|август-октябрь 2022 года
|Планировалось до до 1 октября 2022 года
|2
|«Узметкомбинат»
|IV квартал 2022 или I квартал 2023 года
|3
|UzAuto Motors
|IV квартал 2022 или I квартал 2023 года
|Планировалось начать в августе 2022
|4
|«Агробанк»
|I или II кварталы 2023 года
|5
|«Узбекнефтегаз»
|февраль-март 2023 года
|Планировалось до конца 2022 года
|6
|«Алокабанк»
|первая половина 2023 года
|7
|«Микрокредитбанк»
|июнь 2023 года
|8
|Universal Sug’urta
|июнь 2023 года
|9
|Alskom
|июнь 2023 года (SPO)
|10
|«Узтемирйулконтейнер»
|июнь 2023 года
|IPO/SPO по рекомендации консультантов
|11
|Народный банк
|II квартал 2023 года
|12
|«Узбекинвест»
|II и III кварталы 2023 года
|13
|«Узбекгеофизика»
|II и III кварталы 2023 года
|14
|НБУ
|июль 2023 года
|15
|«Узагросугурта»
|III и IV квартал 2023 года (SPO)
|16
|UzPost
|не ранее марта 2023 года
|По рекомендации консультантов
|17
|«Узавтосаноат»
|не ранее марта 2023 года
|Представление предложений по IPO в Кабмин
|18
|«Курилишмашлизинг»
|не ранее апреля 2023 года
|По рекомендации консультантов
|19
|«Узтрансгаз»
|не ранее II квартала 2023 года
|После получения кредитного рейтинга
|20
|Uzbekistan Airways
|не ранее июля 2023 года
|По согласованию с андеррайтером
|21
|«Дори-Дармон»
|в течение 10 месяцев после одобрения предложения по SPO Кабмином
Таблица составлена Spot.uz.
Министерство финансов и Агентство по управлению госактивами должны обеспечить выставление акций на биржу, а также каждый квартал отчитываться правительству о госкомпаниях, не выполняющих поручение.
Как мы сообщали ранее, бывший глава грузинской фондовой биржи Георгий Паресишвили стал председателем правления фондовой биржи «Ташкент». Основными его задачами будут интеграция местного фондового рынка в международную инфраструктуру рынка капитала, а также содействие в проведение IPO и SPO местных компаний.