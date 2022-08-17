В Ташкенте следователь прокуратуры Учтепинского района, требовавший взятку в размере 50 тысяч долларов, приговорён к 13 годам тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, сотрудник потребовал взятку за неприменение в отношении руководителя строительно-ремонтной компании меры пресечения в виде «заключения под стражу» в рамках уголовного дела, возбуждённого в апреле.

Суд по уголовным делам Яшнабадского района признал его виновным по пункту «а» части 3 статьи 210 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил к 13 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в органах прокуратуры в течение 3 лет.





СГБ также сообщило о задержании сотрудника Алмазарского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, который предположительно потребовал 5000 долларов у предпринимателя за оформление в банке кредита на 1,2 млрд сумов. После того как компании был выделен кредит на 750 млн сумов, работник потребовал от предпринимателя 3000 долларов и был задержан при получении 2000 долларов из запрошенной суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.