Послание абитуриентам

Раньше процесс поступления в вуз был совсем иным, нежели сегодня. В год можно было сдать экзамены лишь в один университет и лишь 1 августа. Филиалов зарубежных университетов было немного. Обучение в них было очень дорогим. Поэтому многие не имели возможности поступать в зарубежные вузы.



Я сдавала экзамен с установкой, что у меня есть только один шанс. Заплела волосы и надела кепку (девушек в таком виде обычно проверяли тщательнее; считалось, что под кепкой и в косах они могут пронести шпаргалку — ред.). Перед тестированием всех тщательно проверяли. Я была удивлена тому, что меня так проверяют. Потом я узнала, что многие приносят шпаргалки на экзамены. Их тоже можно понять: у всех был единственный шанс в году.



Какой совет я могу дать нынешним абитуриентам? Необходимо сдавать экзамен уверенно, тщательно подготовившись и не боясь. Когда я поступала в вуз, я держала в голове вариант «Б» на случай, если не смогу поступить в Узбекистане. При таком сценарии планировала поехать в Москву и изучать юриспруденцию в МГУ или другом университете. Возможно, именно потому, что у меня был второй вариант, я очень уверенно пошла на экзамен. Если у абитуриентов будут разные сценарии, уверенность укрепится.



Второй вариант должен быть всегда, ведь тогда можно верить, что поражение открывает дорогу чему-то более полезному. Когда я подаю документы в международный университет, я думаю, что мне позвонят, но если я не смогу сдать экзамен, значит, меня ждёт что-то лучше. И позже действительно происходит что-то хорошее.



Одна из моих сестёр не смогла поступить в Ташкентский финансовый институт. В тот момент она была очень расстроена, и тогда я сказала ей: «Зачем расстраиваться, давай лучше подадим на курсы в Вестминстерский университет в Ташкенте. Возможно, тебе понравится это место». Она проучилась там один год, а затем решила остаться. Она не финансист, но работает юристом крупного предприятия. Что бы ни случилось, всё к лучшему.



Поэтому не стоит расстраиваться, если молодые люди не могут поступить в вуз. По возможности необходимо иметь несколько вариантов. Если же у вас продуман лишь один вариант, в любом случае постарайтесь использовать время с максимальной пользой: основательно подготовьтесь и попробуйте поступить в другой вуз.



Поступивших студентов я бы поздравила. Это награда за большую ответственность, усилия и труд. Теперь предстоит усердная учёба в университете — замечательное время.



Я советую молодым людям сосредоточиться на трёх вещах. Усердно учиться. Это не значит, что нужно быть отличником по всем предметам. Это значит, что нужно быть знатоком дисциплин, которые нравятся студенту, и овладеть сферой, которую он для себя выбрал.



Второй совет — обращаться за помощью к профессорам, найти менторов. В годы моей учёбы у меня их было несколько. Мы до сих пор поддерживаем связь. Они помогали не столько учиться, сколько выбрать направление, освоить что-то, советовали быть жёстче при проведении расследования. Также мы посещали суды.



Третий совет — наращивать полезные связи. Студенчество — время коммуникаций. Эти контакты обязательно пригодятся в большой жизни после учёбы. Сейчас мы работаем вместе с моими товарищами, сокурсниками. Мы вместе делаем проекты, помогаем друг другу даже при том, что работаем в государственных структурах.