Послание абитуриентам

Более 1,146 миллиона абитуриентов подали
онлайн-заявления на поступление в государственные вузы Узбекистана в этом году. Государственный заказ по приёму на направления бакалавриата на 2022/2023 учебный год составляет
110,7 тысячи. Около 10,7 тысячи человек планируется принять в магистратуру. Это значит, что поступить в вузы смогут лишь 10% от общего числа абитуриентов.
Остальным не нужно отчаиваться, считают государственные деятели, сотрудники международных организаций и гражданские активисты, которые ответили на три вопроса «Газеты.uz»:
1. Какой совет вы бы дали себе перед экзаменом, будь вы абитуриентом?
2. Что бы вы сказали тем молодым людям, у которых не получится поступить в вуз в этом году?
3. Что вы пожелаете студентам-первокурсникам?
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