Послание абитуриентам
Послание абитуриентам
В этом году документы на поступление в государственные вузы подали 1,1 миллиона абитуриентов. Лишь 10 процентов из них будут приняты. «Газета.uz» попросила государственных деятелей, представителей международных организаций и гражданских активистов обратиться к молодым людям с советами и напутствиями.
В этом году документы на поступление в государственные вузы подали 1,1 миллиона абитуриентов. Лишь 10 процентов из них будут приняты. «Газета.uz» попросила государственных деятелей, представителей международных организаций и гражданских активистов обратиться к молодым людям с советами и напутствиями.
Более 1,146 миллиона абитуриентов подали онлайн-заявления на поступление в государственные вузы Узбекистана в этом году. Государственный заказ по приёму на направления бакалавриата на 2022/2023 учебный год составляет 110,7 тысячи. Около 10,7 тысячи человек планируется принять в магистратуру. Это значит, что поступить в вузы смогут лишь 10% от общего числа абитуриентов.

Остальным не нужно отчаиваться, считают государственные деятели, сотрудники международных организаций и гражданские активисты, которые ответили на три вопроса «Газеты.uz»:

1. Какой совет вы бы дали себе перед экзаменом, будь вы абитуриентом?

2. Что бы вы сказали тем молодым людям, у которых не получится поступить в вуз в этом году?

3. Что вы пожелаете студентам-первокурсникам?
Алишер Саъдуллаев
Директор Агентства по делам молодёжи
День экзамена — по сути, обычный день. Нужно воспринимать его таковым. Волнение, переживания, которые абитуриенты испытывают в этот день или накануне, иногда могут помешать.

В наше время неудача при поступлении в вуз — не трагедия, а наличие высшего образования — не гарантированное будущее. Жизнь не заканчивается на проваленном экзамене, она продолжается. Главное — не впадать в отчаяние после падения, а подняться и идти дальше. Человек, который упорно работает и получает знания, непременно достигнет своей цели.

Первокурсникам рекомендую изучать иностранные языки. Сегодня это требование времени. Целый мир открывается перед человеком, владеющим иностранными языками. Кроме того, это возможность читать произведения мировой литературы в оригинале, пользоваться лучшими ресурсами. Чем больше книг читает человек, тем сильнее он вовлечён в процесс поиска нового и саморазвития.
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Азиза Курбанова
Журналист
Помню, перед сдачей экзамена в вуз я была очень взволнована. Усердно готовилась — у меня был так называемый «синдром отличника». Родные, учителя говорили: «Ты поступишь. Кто, если не ты?». Эти слова меня беспокоили, ведь когда вы осознаёте, что оценка других превосходит ваши личные возможности, страх возрастает. Боялась, что не оправдаю ожидания. Через это, наверное, проходит каждый абитуриент.

Когда я была абитуриентом, для страха были и другие более серьёзные причины: договорённости, высокие поддельные баллы, предварительно верные варианты ответов, которые заносили на экзамены. Зная о существовании этих факторов, я долго не могла простить себе две ошибки, допущенные в ходе тестирования. Понимала, что они могли стать роковыми. Только когда узнала, что поступила на бюджет, я осознала: даже во времена несправедливости можно достичь желаемого, если трудишься усердно.

Молодым людям, которые сдают экзамены в эти дни, хочу сказать: не волнуйтесь и не бойтесь. Если человек готовился, он всё равно в какой-то мере увидит результат своего труда.

Считаю, что поступление в вуз и получение диплома не должны становиться главной целью в жизни человека. Есть много примеров, когда люди без образования получили хорошую профессию, достойный доход и комфортную жизнь. Интернет уравнял всех. Появляется всё больше новых профессий, которые можно освоить самостоятельно. В сети доступно огромное количество литературы, курсов.

Чтобы двигаться вперёд после неудачи, человеку нужна цель. Если она заключается в том, чтобы поступить в следующем году, необходимо усердно готовиться. Другой вопрос, оправдает ли учёба его ожидания.

Мне бы хотелось, чтобы молодые люди шли в вуз не ради диплома, а для получения необходимых знаний, для нахождения друзей и наставников.

Многие после поступления разочарованно говорят: «Если бы я знал раньше, то не поступал бы на журналистику/в медицинский».

Университет — это здание, в котором читают лекции, оценивают знания. Чем будут наполнены эти четыре года, в какой среде они пройдут, зависит от вас, студенты. Если вы недополучаете информацию в своём вузе, ищите самостоятельно. После поступления мы часто живём от сессии к сессии. Это ошибка. Не совершайте её.
Акмаль Бурханов
Директор Антикоррупционного агентства
Я бы посоветовал вам поверить в следующую мысль: абитуриент — уверенность в себе. В этот период очень важно не терять себя, уметь принимать верные решения на пути к мечте. Следует помнить, что в это время только знания могут стать для абитуриента спасением и поддержкой. Всегда необходимо верить в себя, в свои знания и помнить, что именно «сейчас» — это величайшая возможность сбыться мечте.

Неудача — это возможность. Если вы не сможете поступить, знайте, что это возможность для вас стать ещё сильнее, достичь более высоких результатов. Это означает, что вам дали дополнительное время для сдачи экзаменов в следующем году. Важно только использовать его с умом: получить дополнительные знания, в совершенстве выучить иностранный язык, больше работать над собой. Одни достигают мечты раньше, другие позже, но самое главное — уверенность и результат.

Студенчество, с одной стороны, приносит самые яркие моменты жизни. С другой, это время можно легко потерять. Поэтому необходимо научиться держать баланс: наслаждайтесь студенчеством, заводите новых друзей, стремитесь быть физически и духовно здоровыми, получайте новые знания и навыки. Используйте свои студенческие годы всесторонне, эффективно.
Дилфуза Куролова
Юрист по правам человека
Раньше процесс поступления в вуз был совсем иным, нежели сегодня. В год можно было сдать экзамены лишь в один университет и лишь 1 августа. Филиалов зарубежных университетов было немного. Обучение в них было очень дорогим. Поэтому многие не имели возможности поступать в зарубежные вузы.

Я сдавала экзамен с установкой, что у меня есть только один шанс. Заплела волосы и надела кепку (девушек в таком виде обычно проверяли тщательнее; считалось, что под кепкой и в косах они могут пронести шпаргалку — ред.). Перед тестированием всех тщательно проверяли. Я была удивлена тому, что меня так проверяют. Потом я узнала, что многие приносят шпаргалки на экзамены. Их тоже можно понять: у всех был единственный шанс в году.

Какой совет я могу дать нынешним абитуриентам? Необходимо сдавать экзамен уверенно, тщательно подготовившись и не боясь. Когда я поступала в вуз, я держала в голове вариант «Б» на случай, если не смогу поступить в Узбекистане. При таком сценарии планировала поехать в Москву и изучать юриспруденцию в МГУ или другом университете. Возможно, именно потому, что у меня был второй вариант, я очень уверенно пошла на экзамен. Если у абитуриентов будут разные сценарии, уверенность укрепится.

Второй вариант должен быть всегда, ведь тогда можно верить, что поражение открывает дорогу чему-то более полезному. Когда я подаю документы в международный университет, я думаю, что мне позвонят, но если я не смогу сдать экзамен, значит, меня ждёт что-то лучше. И позже действительно происходит что-то хорошее.

Одна из моих сестёр не смогла поступить в Ташкентский финансовый институт. В тот момент она была очень расстроена, и тогда я сказала ей: «Зачем расстраиваться, давай лучше подадим на курсы в Вестминстерский университет в Ташкенте. Возможно, тебе понравится это место». Она проучилась там один год, а затем решила остаться. Она не финансист, но работает юристом крупного предприятия. Что бы ни случилось, всё к лучшему.

Поэтому не стоит расстраиваться, если молодые люди не могут поступить в вуз. По возможности необходимо иметь несколько вариантов. Если же у вас продуман лишь один вариант, в любом случае постарайтесь использовать время с максимальной пользой: основательно подготовьтесь и попробуйте поступить в другой вуз.

Поступивших студентов я бы поздравила. Это награда за большую ответственность, усилия и труд. Теперь предстоит усердная учёба в университете — замечательное время.

Я советую молодым людям сосредоточиться на трёх вещах. Усердно учиться. Это не значит, что нужно быть отличником по всем предметам. Это значит, что нужно быть знатоком дисциплин, которые нравятся студенту, и овладеть сферой, которую он для себя выбрал.

Второй совет — обращаться за помощью к профессорам, найти менторов. В годы моей учёбы у меня их было несколько. Мы до сих пор поддерживаем связь. Они помогали не столько учиться, сколько выбрать направление, освоить что-то, советовали быть жёстче при проведении расследования. Также мы посещали суды.

Третий совет — наращивать полезные связи. Студенчество — время коммуникаций. Эти контакты обязательно пригодятся в большой жизни после учёбы. Сейчас мы работаем вместе с моими товарищами, сокурсниками. Мы вместе делаем проекты, помогаем друг другу даже при том, что работаем в государственных структурах.
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Бобур Бекмуродов
Председатель Общенационального движения «Юксалиш», депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса
Накануне экзамена я бы отложил все книги и тесты в сторону. Когда вы посещаете занятия, ходите к репетиторам и круглосуточно готовитесь к экзаменам, мозг устаёт. Важно сконцентрироваться, сохранять ясность ума и не поддаваться волнению. Хотя конечно, в такой ситуации волнуется каждый. Это нормально. Всё, что нам нужно сделать, это показать, на что мы способны, и какие знания мы получили.

Если вы не набрали достаточное количество баллов и не поступили в институт, не огорчайтесь. Трагедии не случилось. Поражение — это тоже результат. Оно учит нас преодолевать трудности, чувствовать ответственность.

Важно помнить, что чем сложнее путь к успеху, тем выше шансы стать независимой и сильной личностью. Изучая биографии лидеров, знаменитостей, мы видим, что в течение своей жизни они сталкивались с различными трудностями, падали и снова вставали на ноги. Почему? Потому что они учились на своих ошибках. Это сделало их более мудрыми и умными, а в итоге успешными людьми.

Иногда позволяйте себе совершать ошибки. Нет плохих результатов, любой будет положительным. Потому что в процессе понимания ошибок, анализа мы учимся. Попытайтесь выбраться из своей скорлупы, не бойтесь трудностей. Их отсутствие на самом деле означает, что вы застряли на одном месте. Наличие трудностей — это гарантия профессионального роста и движения вперёд. Главное — сохранять хорошее настроение, несмотря ни на что.

Я советую вам быть более общительными, дружить с людьми с различным мировоззрением. Университет — прекрасная возможность для этого. Знакомьтесь не только со своими сокурсниками, но и со студентами других направлений. Чем шире, разнообразнее ваш круг общения, тем больше разных мыслей, идей у вас возникнет. Не стесняйтесь задавать вопросы, будьте готовы ответить, если вас спросят.

Пусть ваши планы, цели на будущее будут определёнными. Не ограничивайтесь университетскими занятиями. Сейчас существуют различные языковые курсы, гранты, стипендии, конкурсы, учебные поездки — не стесняйтесь участвовать в них. Работайте над собой. Умейте радоваться даже маленькой победе. Если вы сможете стать экспертом в своей области, финишная прямая за вами. Читайте, учитесь, достигайте!
Маърифат Жамал
SAT-ментор (готовит абитуриентов к поступлению в вузы США)
Прежде всего, я бы посоветовала не бояться. Вы готовились к поступлению в вуз в течение определённого времени. Экзамен подведёт итог вашей работы.

Если вы вдруг не поступите, не поддавайтесь эмоциям. Возьмите себя в руки и скажите: значит, так нужно. В год, когда у меня не получилось поступить в Массачусетский технологический институт (MIT), я пережила сильную эмоциональную нестабильность. Позже я поняла, что всему своё время. Ведь если бы я поступила в MIT тогда, то не стала бы той Маърифат Джамал, SAT-тьютором, которым сейчас являюсь.

Не полагайтесь целиком на занятия в университете, если вы хотите в совершенстве изучить свою область. Чтобы стать квалифицированным специалистом, всегда находитесь в поиске, развивайтесь и учитесь самостоятельно.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz»
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