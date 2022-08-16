Председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев 15 августа провёл встречу с победителем Всемирной шахматной олимпиады Нодирбеком Якуббоевым и участницей турнира Нилуфар Якуббоевой, а также их отцом Муродбеком Искандаровым, который работает в Государственной налоговой инспекции Хазараспского района Хорезмской области.


Как сообщила пресс-служба ГНК, глава комитета поздравил Нодирбека Якуббоева и его родителей «со всеобщей победой и сказал, что всем сотрудникам налоговых органов следует брать пример с Муродбека Искандарова, а также указал, что выявление таланта у детей и правильное его направление даст такой результат».

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Кроме того, Шерзод Кудбиев своим приказом присвоил Муродбеку Искандарову очередное звание.

«В завершение Шерзод Кудбиев выразил искреннюю благодарность Нодирбеку Якуббаеву, ставшему гордостью нашей страны, и его родителям […] и вручил путевку в санаторий „Хумсон“ и памятные подарки», — говорится в сообщении.

Напомним, мужская сборная Узбекистана по шахматам впервые в истории одержала победу на олимпиаде в Ченнаи (Индия). Победители получили по 600 млн сумов, почетные звания, медали и автомобили Equinox. На второй доске 20-летний Нодирбек Якуббоев (2620) за 11 туров одержал 5 побед, 6 ничьих и не потерпел ни одного поражения (8/11). В результате его турнирный перформанс составил 2759, что принесло ему бронзу.