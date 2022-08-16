Tashkent INDEX ответил на популярные вопросы предпринимателей, желающих приобрести готовое помещение для бизнеса в перспективной локации.

Сколько вариантов рассрочки имеется

В Tashkent INDEX доступно два варианта рассрочки.

Первый вариант — рассрочка на готовые производственные и коммерческие помещения на следующих условиях:

первоначальный взнос — 15%;

срок рассрочки — 36 месяцев.





Второй вариант — специальная рассрочка на помещения в блоках C1 и D1 у центральной дороги на следующих условиях:

первоначальный взнос — 20%;

срок — до марта 2023 года.

Какие помещения можно приобрести в Tashkent INDEX

В Tashkent INDEX имеются следующие виды помещений:

производственные — площадью от 511 до 1283 кв. м;

для малого бизнеса — площадью от 17 до 84 кв. м;

для кафе и точек общественного питания — площадью от 11 до 138 кв. м.





В каком виде сдаются помещения

Производственные помещения будут подключены ко всем коммуникациям — газо-, водо- и электроснабжению. К каждому помещению будут организованы удобные подъездные пути для грузовых автомобилей. Планируется строительство логистического центра.

Помещения для малого бизнеса будут находиться на вторых этажах. Здесь можно расположить небольшое производство, офис, склад, ателье, пункт обслуживания клиентов и многое другое. Все помещения сдаются в готовом виде — с чистовой отделкой и установленной системой кондиционирования.

Резидентам Tashkent INDEX также будут доступны услуги управляющей компании. Они будут включать круглосуточную охрану, уборку общедоступных помещений, благоустройство прилегающей территории.





Где находится Tashkent INDEX

Tashkent INDEX находится в Янгихаётском районе на ул. Софдил. Благодаря открытию новой транспортной развязки, соединяющей ул. Янги Сергели с Шота Руставели и Чупонота, добраться до Tashkent INDEX стало быстрее и легче. Дорога от центра Ташкента займет не более 15 минут.

Высокий поток клиентов будет обеспечен за счет регулярных мероприятий и ярмарок, проводимых в Tashkent INDEX.

Количество помещений, доступных в рассрочку, ограничено. Стоит воспользоваться шансом выгодно инвестировать в коммерческую недвижимость.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 55−900−99−99.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес офиса продаж: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: tashindex.mimar.uz

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