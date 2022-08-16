АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» («Узнацбанк») совместно с одним из ведущих швейцарских банков Credit Suisse AG успешно провел роуд-шоу для институциональных инвесторов путем представления информационного меморандума о деятельности и достижениях банка.

По итогам роуд-шоу «Узнацбанк» подписал заемное соглашение, о привлечении синдицированной кредитной линии в размере 100 млн евро от консорциума зарубежных банков Credit Suisse AG, AKA Bank и KfW, в котором Credit Suisse AG выступает в качестве финансового агента и основного кредитора.

Кредитная линия привлекается на срок до пяти лет без предоставления государственной гарантии, странового контента и на привлекательных условиях финансирования.

За счет данной кредитной линии будут профинансированы инвестиционные проекты текстильной, пищевой, химической и фармацевтической промышленностей, сферы транспорта и сельского хозяйства, деятельность которых направлена на производство продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение производственных мощностей действующих предприятий.

Кроме того, ключевым преимуществом соглашения является возможность кредитования оборотного капитала клиентов «Узнацбанка», а также финансовая поддержка деятельности МСБ и сферы услуг.

«Узнацбанк» ведет успешное сотрудничество с ведущими европейскими банками. Ранее привлечены синдицированные кредиты на общекорпоративные цели от Credit Suisse AG в размере 100 млн евро и от Deutsche Bank AG — 100 млн долларов.

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