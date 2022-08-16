С 8:00 часов 17 августа в Ташкенте будут закрыты для транспорта оба направления участка проспекта Навои от площади Хадра (ул. Фурката) до площади Чорсу (пересечение с ул. Беруни и Самарканд Дарвоза). Об этом сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Проезд будет закрыт до окончания дорожно-строительных работ. Жителей попросили планировать маршруты объезда.

Несколькими днями раньше перекрывался отрезок проспекта Навои от пересечения с ул. Абая до площади Хадра.

Проспект Навои претерпел масштабную реконструкцию в последние месяцы. Сейчас здесь обновляется асфальт.