Два сотрудника Булакбашинского (Андижанская область) районного филиала «Народного банка» подозреваются в попытке хищения 111 млн сумов, сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Теперь уже бывшие кассир и бухгалтер-контролёр филиала присвоили эти деньги при размещении денежных купюр в три банкомата в период с 16 по 25 июля. Доследственная проверка по этому факту была проведена по обращению Андижанского областного филиала банка. В ходе проверки подозреваемые полностью возместили ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса (хищение путём присвоения или растраты). Сейчас ведутся следственные действия, говорится в сообщении.