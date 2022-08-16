Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны разработать план действий по поощрению взаимных инвестиций в условиях глобальных экономических и финансовых потрясений. Об этом заявил первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов на втором Экономическом форуме стран ШОС, открывшемся 16 августа.

План действий, по его словам, позволит странам организации нивелировать мировые финансовые и экономические потрясения и обеспечить беспрерывный поток инвестиций.

Первый замминистра отметил, что этот план позволит усилить координацию ведомств стран ШОС, ответственных за формирование инвестиционной политики.

По его оценке, для реализации этой инициативы необходимо привлечь экономические и аналитические центры стран ШОС «для определения оптимальных мер, приемлемых для всех стран организации».

«Рабочим органом по реализации данной инициативы предлагается определить Деловой совет ШОС, который уже имеет опыт налаживания прямых инвестиционных связей между странами и организациями», — добавил Азиз Воитов.

Кроме того, Узбекистан предложил провести международную конференцию по кооперации в агропромышленном секторе. «Первый подобный форум готовы провести в Узбекистане в мае 2023 года», — сказал первый замминистра инвестиций и внешней торговли.

Первый замминистра отметил, что конференция позволит ее участникам выработать совместный план по расширению кооперации в сельскохозяйственном секторе, изучению и внедрению новейших агротехнологий и методов по повышению урожайности, устойчивости растений к болезням, сбережению водных ресурсов.

«Во всем мире возрастает актуальность проблемы обеспечения продовольственной безопасности, и особенно актуальна она на пространстве ШОС», — добавил Азиз Воитов.