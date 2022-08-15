В Нарынском районе Наманганской области семья отравилась предположительно арбузом, два её члена скончались. Информацию об этом «Газете.uz» в понедельник подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщается, что утром 11 августа у себя дома скончались 68-летний Ж. Х. и его супруга 63-летняя М. Э. Их дочери Г. Х. и Р. Х., а также внуки С. Р. (мальчик) и У. Р. (девочка) госпитализированы с пищевым отравлением в районное медицинское объединение.

Все они 9 августа дома употребляли в пищу вместе с домашней едой арбуз, купленный 7 августа на районном дехканском рынке и хранившийся два дня в холодильнике.

В предварительном заключении межрайонного санитарно-эпидемиологического отделения от 11 августа причинами смерти Ж. Х. и М. Э. указаны пищевое отравление, шок внутренних органов, разжижение крови, хроническая ишемическая болезнь сердца, отёк лёгких, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Для изучения причин смерти супругов и отравления их родственников назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту происшествия районная прокуратура ведёт доследственную проверку.