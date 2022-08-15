В рамках реформ, проводимых в Узбекистане, большие положительные изменения происходят и в системе образования. Открываются новые вузы на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), которые предлагают молодежи качественное и современное образование. В их числе находится недавно запустившийся университет цифровой экономики и агротехнологий — University of Digital Economics and Agrotechnologies (UDEA). Университет стремится стать одним из ведущих в Узбекистане и предоставляет образовательные услуги и научные исследования высокого уровня.

О факультетах вуза

С 10 по 12 августа в вузе был организован День открытых дверей с участием представителей СМИ, общественности и потенциальных абитуриентов.

Университет будет готовить высококвалифицированных специалистов мирового уровня для сферы экономики, в частности банковского сектора и сельского хозяйства. Здесь в бакалавриате два факультета: агротехнологии и цифровая экономика. Деканы предоставили подробную информацию по каждому из них и ответили на вопросы.

«Чтобы эффективно решать проблемы в сфере сельского хозяйства, выполнять задачи, установленные в соответствующих нормативно-правовых документах, нужны квалифицированные кадры. Чтобы готовить эти кадры, был организован факультет агротехнологий. Студентов здесь ждут одни из новейших программ образования, в частности обучение системному мышлению, который был подготовлен на основе курса ведущего вуза в мире — Массачусетского технологического университета (MIT).

Чтобы достичь высоких результатов, необходимо иметь инструмент, который поможет реализовать на практике полученные знания. С этой точки зрения в ведущих вузах мира, таких как Оксфорд, Стэнфорд и MIT имеется программное обеспечение для преподавателей и студентов. В нашем вузе вы сможете познакомиться с подобными программами.

Выпускники нашего факультета смогут работать в ведущих организациях страны и принимать участие в проектах международных организаций, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития и других", — рассказал Абдулла Ибрагимов, доктор экономических наук, декан факультета агротехнологий UDEA.

«Отличие нашего факультета в том, что здесь будет обучение по уникальной программе, отвечающей современным международным стандартам. Выпускники смогут работать не только в сфере банковского дела, но в аудите, страховании, лизинге, бухгалтерии или финтехе.

На первом курсе студенты получат базовые знания, которые необходимы в сфере. А со второго курса они могут составить индивидуальный план обучения и идти по той специальности, которую сами выберут.

Также на нашем факультете есть магистратура по банковскому управлению. Есть возможность учиться в вечернее время. Отбор будет проходить на основе документов, заявки и собеседования", — поделился Шерзод Актамов, декан факультета цифровой экономики UDEA.

Преимущества университета

После выступления спикеров для гостей была организована экскурсия по учебному корпусу. Современное здание, выполненное в стиле hi-tech, имеет четыре этажа. На первом — лобби, большой конференц-зал и медпункт. На втором и третьем этажах расположены кабинеты факультетов, на четвертом — современная библиотека и лаборатория.





Высокий уровень знаний в университете будет обеспечивать профессорско-преподавательский состав. Среди них — иностранцы и узбекистанские преподаватели, выпускники престижных зарубежных вузов.

В вузе у молодежи Узбекистана будет возможность получить качественное образование международного уровня. Обучение здесь ориентировано на желания и возможности студентов, поэтому каждый из них может выбрать индивидуальную образовательную траекторию.

Преимущества учебы в UDEA — это возможность:

учиться в международной академической атмосфере;

выбрать одно из 24 направлений обучения;

изучать только нужные дисциплины по индивидуальному плану развития;

развивать навыки лидерства и предпринимательства;

учиться в современном здании, оборудованном передовой техникой;

трудоустройства в ведущие компании страны.

Квоты и возможности

В 2022—2023 учебном году в бакалавриат на каждый факультет будет принято по 80 человек, из них по 20 — на грантовой основе. А в следующем академическом году квота и грантовые места будут увеличены в два раза.

Длительность учебы в бакалавриате — четыре года, форма обучения — очная. Вступительные экзамены — по госпрограмме (тесты). Сумма контракта — 24 200 000 сумов.

К 2030 году планируется подготовить более 3000 кадров, которые будут востребованы как специалисты, и направить их в различные отрасли экономики, в частности, банковский сектор. Выпускники смогут устроиться на работу в таких сферах, как государственное управление, информационные коммуникации, наука и образование, банковское дело и финансы, сельское хозяйство, логистика, консалтинг, страхование и бизнес.

Подать документы в университет можно на сайте.

Телефон: (+998) 78−888−08−00.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Башлык, 3.

Сайт: udea.uz

E-mail: info@udea.uz

Instagram: @udeauz

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