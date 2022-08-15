Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды опроверг информацию о наличии у председателя Нарзулло Обломурадова четырёх служебных автомобилей.

Издание Rost24 сообщило, что в распоряжении у главы комитета находятся автомобили Mercedes, Тoyota 200, а также электромобили Volkswagen E-bora и ID-6. В то же время, пишет сайт, региональные отделения комитета находятся в сложном положении, а работникам не хватает зарплаты (она варьируется от 1,5 млн до 2 млн сумов), чтобы изучать проблемы на местах.

Пресс-служба комитета назвала сообщение «необоснованным» и заявила, что руководитель использует служебный автотранспорт в соответствие с законодательством. За председателем Госкомэкологии закреплён Мercedes Benz E450, выпущенный в 2019 году.

Mercedes-Benz E 450 2019. Фото: caranddriver.com.

«В необходимых случаях во время служебных поездок в труднодоступные и отдаленные районы с целью экономии затрат на топливо может быть использован дежурный электромобиль, приобретенный за счёт средств технической помощи», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что в этом году для улучшения материально-технической базы всех региональных подразделений комитета, в том числе расположенных в охраняемых природных территориях в Каракалпакстане, Бухарской и Навоийской областях, закуплено более 40 автомобилей (Niva, Damas, электромобили). Они приобретены за счёт средств технической помощи зарубежных партнёров, а не бюджетных средств, подчеркнули в ведомстве.





Volkswagen ID.6. Фото: Motor.ru.

В комитете «Газете.uz» уточнили, что председатель использует два служебных автомобиля — Mercedes-Benz E 450 и при необходимости Volkswagen ID.6.

Согласно информации на портале открытых данных по состоянию на середину июля, в ведении центрального аппарата Госкомэкологии находятся 15 автомобилей:

Мercedes Benz E450 (2019 года выпуска) — закреплён за председателем;

Toyota Prado (2016) — за первым заместителем председателя;

два Chevrolet Captiva (2017 и 2018) — за заместителями;

Chevrolet Cobalt (2015) — за советником председателя;

электромобиль Volkswagen E-BORA (2020) — за советником председателя;

электромобиль Volkswaken E-BORA (2020) — за дежурным;

Электромобиль Volkswaken E-Lavida (2021) — за пресс-секретарём;

и другие.

В перечне не указан Volkswagen ID.6, который упоминается в сообщении комитета.