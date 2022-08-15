На Играх исламской солидарности, проходящих в Конье (Турция), копилка сборной Узбекистана пополнилась ещё 50 медалями — 19 золотыми, 14 серебряными и 17 бронзовыми в разных видах спорта.

Тяжелоатлет Сарвар Зафаржонов, выступающий в весовой категории до 89 кг, стал абсолютным чемпионом на Играх исламской солидарности, показав лучшие результаты в рывке, толчке и по сумме двух упражнений — 366 (167+199) кг.

Абсолютной чемпионкой стала также 20-летняя тяжелоатлетка Турсуной Джабборова (-87 кг). Помимо того, что она во всех видах упражнений (в рывке — 109 кг, в толчке — 126 кг, по сумме двух упражнений — 235 кг) удостоилась золотой медали, она стала автором нового рекорда игр.





Представитель сборной Узбекистана по фехтованию Мухаммад Юсуф Асранов завоевал первую золотую медаль в соревнованиях среди мужчин, одолев в финале спортсмена из Турции.

Тяжелоатлет Адхамжон Эргашев, выступающий в весовой категории до 67 кг, подняв в рывке 141 кг, завоевал 2 золотые медали в рывке и по сумме двух упражнений 314 (141+173) кг, в толчке удостоился серебряной награды.





Греко-римский борец из Узбекистана Жалгасбай Бердымуратов, выступающий в весовой категории до 87 кг, одолел иранца Рамина Солтанмурода со счётом 11:2 и завоевал золотую медаль.

Спортсменка Ольга Забелинская в групповой шоссейной велогонке (91 км) завоевала третью золотую медаль в рамках V Игр Исламской солидарности.





Тяжелоатлет из Узбекистана Мухаммадкодир Тоштемиров (-81 кг) в рывке с результатом 164 кг занял первое место и завоевал золотую медаль.





Дзюдоист Джахонгир Маматрахимов, выступающий в весовой категории до 90 кг, в финальном поединке завоевал золотую медаль. По сумме двух упражнений он показал третий результат (354 кг) и удостоился бронзы.





38-летний борец греко-римского стиля Рустам Ассакалов (-97 кг) в финале одолел спортсмена из Кыргызстана Узура Жусупбекова и завоевал «золото».

Легкоатлет из Узбекистана Анвар Анваров с результатом 8.01 м по прыжкам в длину занял первое место и завоевал золото.





Таэквондистки из Узбекистана принесли две золотые медали в копилку сборной. Феруза Содикова в финале одолела спортсменку из Ирана со счётом 2:0 и завоевала золотую медаль. Вторую золотую медаль завоевала Светлана Осипова (+73 кг).

В групповой шоссейной велогонке (91 км) второе место досталось также спортсменке из Узбекистана — Маргарите Мисюриной, благодаря ей в копилку сборной добавилась ещё одна серебряная медаль.

Представительница сборной Узбекистана по художественной гимнастике Тахмина Икрoмова завоевала золотую медаль в упражнении с обручем, набрав 33.650 баллов, а в упражнении с мячом — серебряную.

Шахзода Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, Нилуфар Азамова, Мумтозабону Исхокзода и Мария Пак, набрав 34.750 баллов, заняли первое место и завоевали «золото».

Гимнастки из Узбекистана Тахмина Икрамова, Сабина Ташкенбаева и Ясмина Рахимова в командной программе с 248.500 баллами заняли второе место и завоевали серебро.

В групповом двоеборье с результатом 62.550 баллов и в групповых упражнениях (3 ленты, 2 мяча) гимнастки также завоевали серебряные медали.





Тахмина Икромова завоевала серебряные медали в упражнениях с булавами и лентой, Сабина Ташкенбаева удостоилась бронзы в соревнованиях с булавами.

В мужской эстафете 4×100 вольным стилем пловцы из Узбекистана завоевали серебряную медаль.

«Серебро» в копилку сборной добавил спортсмен из Узбекистана Алексей Тарасенко в плавании вольным стилем на 200-метровой дистанции с результатом 1:50.01. Это его второе по счёту серебро на этих соревнованиях.

Ещё один тяжелоатлет Достон Якубов, выступающий в весовой категории до 67 кг, занял второе место по сумме двух упражнений 305 (134+171) кг.

Тяжелоатлет из Узбекистана Суннатила Усаров (-96 кг) по сумме двух упражнений занял второе место и завоевал «серебро». В рывке — 164 кг и толчке — 190 кг он занял третье место и пополнил копилку сборной двумя бронзовыми медалями.





Представитель сборной Узбекистана по греко-римской борьбе Джасур Ортикбоев, выступающий в весовой категории до 55 кг, занял в финале второе место, уступив азербайджанскому единоборцу-чемпиону мира 2018 года Элдану Азизли и стал обладателем серебряной награды.

В женской борьбе Шохида Ахмедова (-55 кг) удостоилась серебряной награды, уступив в решающем поединке спортсменке из Турции.

Греко-римские борцы из Узбекистана Мухаммадкодир Юсупов (-60 кг) и Аброр Атабоев (-67 кг) добавили в копилку сборной бронзовые медали.





В спортивной борьбе Мирзобек Рахматов (-72 кг) и Мухаммадкодир Расулов (-82 кг) пополнили копилку сборной бронзовыми медалями.





Таэквондист из Узбекистана Джасур Джайсунов, выступающий в весовой категории до 74 кг, занял третье место и принёс в копилку сборной бронзовую медаль.

В соревнованиях по плаванию узбекистанец Егор Петряков занял третье место в плавании вольным стилем на 400 метровой дистанции (4:01.06 мин). В плавании баттерфляем узбекистанец Элдорбек Усмонов с результатом 53.79 секунд также завоевал «бронзу».

В женской эстафете по плаванию вольным стилем 4×200 метров спортсменки из Узбекистана также заняли третье место. С результатом 9:09.67 минуты Афсона Ниязова, Алёна Василева, Ситора Одилова и Ульяна Назмутдинова завоевали бронзовую награду.





Бронзовые медали в копилку сборной добавили тяжелоатлетка Нигора Сувонова, подняв в рывке 93 кг, и Ригина Адашбаева, поднявшая в рывке 99 кг.





Фехтовальщики Ильяс Молина и Дониёр Садуллаев в соревнованиях на рапирах также завоевали «бронзу».

Ещё один тяжелоатлет из Узбекистана Шарофиддин Амриддинов (-102 кг) завоевал бронзу, подняв в рывке 172 кг.



