Во ходе оперативного мероприятия в Джалакудукском районе Андижанской области задержан с поличным бывший заместитель начальника районного медицинского объединения Х. Б, сообщила пресс-служба Департамента борьбы с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Он пытался с помощью своих знакомых устроить Ш. медсестрой. Его застали при получении 1500 долларов.

В Ташлакском районе Ферганской области гражданин М. И. задержан с поличным во время возврата 1000 долларов из 5400 долларов, которые он получил, чтобы отправить через своих знакомых гражданина Р. на работу в Южную Корею.

По вышеуказанным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.