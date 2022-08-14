В воскресенье примерно в 7:30 в Сергелийском районе Ташкента автомобиль «ВАЗ-2106» врезался в дерево, в результате чего его разорвало надвое.

СБДД МВД Узбекистана сообщила, что в результате ДТП водитель 2002 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Он потерял управление, когда ехал по улице Янги Сергели по направлению от автомобильного рынка к Южному вокзалу. На опубликованном видео видно, что авария произошла в месте, где потоки движения разделяются.

По факту происшествия ведутся следственные действия.