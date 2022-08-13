Творожный пирог с вишней и штрейзелем
Пирог с творожной начинкой и вишней, штрейзелем и воздушным бисквитом.
Творожный пирог с абрикосами
Рецепт вкусного творожного пирога с абрикосами.
Крендели из творога
Крендели с лёгкой кислинкой творога и ванильным ароматом.
Булочки с творогом «Венгерки»
Эти ватрушки готовятся из слоёного теста. В творожную начинку рекомендуем добавить цедру лимона или апельсина.
Творожные пончики
Рецепт по-домашнему вкусных творожных пончиков.
Булочки с творогом
Рецепт вкусных домашних булочек.
Пирог с творогом и клубникой
Рассыпчатый пирог с творогом, клубнику можно заменить на другие ягоды.
Сочники с творогом
Ещё один рецепт выпечки из детства — сочники.
Пирог с творогом и малиной
Пирог с творогом и малиной напоминает творожную запеканку.