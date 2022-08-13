Творожный пирог с вишней и штрейзелем





Пирог с творожной начинкой и вишней, штрейзелем и воздушным бисквитом.

Творожный пирог с абрикосами





Рецепт вкусного творожного пирога с абрикосами.

Крендели из творога





Крендели с лёгкой кислинкой творога и ванильным ароматом.

Булочки с творогом «Венгерки»





Эти ватрушки готовятся из слоёного теста. В творожную начинку рекомендуем добавить цедру лимона или апельсина.

Творожные пончики





Рецепт по-домашнему вкусных творожных пончиков.

Булочки с творогом





Рецепт вкусных домашних булочек.

Пирог с творогом и клубникой





Рассыпчатый пирог с творогом, клубнику можно заменить на другие ягоды.

Сочники с творогом





Ещё один рецепт выпечки из детства — сочники.

Пирог с творогом и малиной





Пирог с творогом и малиной напоминает творожную запеканку.