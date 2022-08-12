На Узбекском металлургическом комбинате 12 августа состоялось видеоселекторное совещание под председательством президента по вопросам развития металлургии, сообщила пресс-служба главы государства.

Комбинат долгие годы был единственным предприятием черной металлургии в стране, отмечается в сообщении. В результате реформ последних пяти лет было создано 200 новых предприятий. В них трудятся более 25 тысяч человек.

Только в прошлом году в отрасли произведено продукции на 16 трлн сумов. Производство железа и изделий из него увеличилось в 1,8 раза и превысило 2 миллиона тонн.

Сегодня во всех отраслях используется 4 миллиона тонн черного металла в год. В частности, в себестоимости жилищного строительства доля затрат на металлические изделия составляет 15%, а в машиностроении — 40%.

По подсчетам, к 2026 году потребность экономики Узбекистана в металле достигнет около 6 миллионов тонн. Кроме того, сложная ситуация в мировой экономике, разрывы логистических цепочек создают трудности для деятельности крупных металлургических предприятий.





Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что цель может быть достигнута только за счет ускоренного развития собственного металлургического производства. В связи с этим обозначены четыре основные задачи.

Первое — гарантированное обеспечение сырьем металлургических предприятий. 130 предприятий, специализированных на работе с металлоломом, работают на низких мощностях, а 56 компаний приостановили деятельность. «Особенно этот вопрос остаётся проблемным в Каракалпакстане, Андижане, Джизаке, Сырдарье и Фергане. Почему хокимы областей не думают о специализации этих предприятий на другие виды сырья?» — сказал президент.

Второе — стимулирование создания предприятий металлической продукции во всех регионах.

«На сегодняшний день мощности по производству металла в республике составляют более 2 миллиона тонн. В основном они расположены в Ташкентской, Самаркандской, Наманганской областях и Ташкенте. Однако в Хорезмской области эти мощности составляют 4500 тонн, в Андижанской — 7500 тонн, в Бухарской — 8500 тонн», — перечислил президент.

Третье — производство современных металлоконструкций для производств, создающих высокую добавленную стоимость. По словам президента, необходимо отдавать приоритет автомобильной отрасли и машиностроении, сфере энергетики и электротехники.

«В ближайшие годы мы планируем построить мощности в 10 тысяч МВт в сфере возобновляемой энергии. Это всё будет за счёт металла. Для солнечной электростанции мощностью 1 МВт требуется 45 тонн металлоконструкций, а для ветряной электростанции — 120 тонн металла. Вот какой спрос. То есть только на эту отрасль потребуется не менее 800 тысяч тонн металла», — заявил глава государства.

Четвертое — подготовка квалифицированных кадров, развитие науки и инноваций.

«Например, на мировом рынке стоимость 1 тонны черного металла составляет 600 долларов, то тонна сложных стальных сплавов — свыше 10 тысяч долларов. Здесь под добавленной стоимости имеется в виду потребность в знаниях, инновациях», — заявил президент.

Советник Премьер-министра Бобир Исламов отметил, что запасы железной руды в нашей стране составляют 1 миллиард 200 миллионов тонн. Он доложил о работах, проводимых на новых рудниках, в том числе на Тебинбулакском месторождении в Караузякском районе.

Подчеркнута необходимость развития предприятий отрасли и организации на их базе промышленных кластеров.

Президент поговорил с руководителями таких предприятий в регионах. Он дал ответственным лицам указание изучить их предложения по освобождению с 1 ноября от таможенных пошлин ввозимого металлического сырья и оборудования, не производимого в Узбекистане, упрощенной выдаче рабочих виз иностранным квалифицированным специалистам сроком на две года.

По третьему направлению поставлена задача локализации продукции на сумму 500 млн долларов в следующем году. Ответственные лица доложили, что для этого разработано 204 проектных предложения. Определено, что для поддержки этого направления будет налажена гарантированная закупка новой локализованной продукции государственными предприятиями.

В целях развития образования и науки в сфере глава государства предложил создать Научный центр металлургии при «Узметкомбинате», научную лабораторию черных металлов в Геологическом университете, открыть технологические парки в Навоийском горно-технологическом и Ташкентском техническом университетах. Подчеркнута также необходимость повышения квалификации молодых специалистов в престижных зарубежных компаниях и инжиниринговых центрах.

В видеоселекторном совещании приняли участие хокимы регионов, коллективы горно-металлургических комбинатов, предприниматели и зарубежные партнеры.