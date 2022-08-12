В двух филиалах «Марокандской нефтебазе» в Самаркандской области выявлены серьёзные финансовые нарушения, сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз».

По данным компании, в Булунгурском филиале выявлена недостача 2612,9 тонны нефтепродуктов на общую сумму 22,3 млрд сумов и выявлены случаи хищения в крупных объёмах, в частности:

2382,1 тонны автобензина марки Аи-80 на 18,3 млрд сумов;

44,1 тонны дизельного топлива марки ЭКО на 705,8 млн сумов;

111,6 тонны дизельного топлива марки ТДЛ-05 на 1,7 млрд сумов;

75,1 тонны дизельного топлива марки ТД-К5 евро на 1,3 млрд сумов.

В Джамбайском филиале выявлена недостача 4441,2 тонны нефтепродуктов на общую сумму 51,6 млрд сумов, в частности:

2341,7 тонны автобензина марки Аи-80 на сумму 18,0 млрд сумов;

4,6 тонны дизельного топлива марки ЕВРО К-5 на сумму 81,7 млн. сумов;

92,3 тонны дизельного топлива на 1,5 млрд сумов;

2002,5 тонны дизельного топлива марки ЭКО 32,0 млрд сумов.

Таким образом, в обоих филиалах «Марокандской нефтебазы» выявлена недостача 7054,1 тонны нефтепродуктов на сумму 73,7 млрд сумов.

Собранные документы и доказательства, связанные со случаями недостачи и хищений, были представлены в Службу государственной безопасности для правовой оценки, говорится в сообщении.

Было установлено, что семь вертикальных стальных резервуаров (РВС) были преднамеренно модифицированы и внутрь резервуара вручную была помещена железная труба, в результате чего допущена недостача нефтепродуктов в объёме 2573,5 тонны на 21,4 млрд сумов.

Напомним, в сентябре 2021 года на «Марокандской нефтебазе» также были выявлены хищения и незаконная продажа нефтепродуктов. Тогда были уволена 11 сотрудников.