10 августа примерно в 10:30 в Элликкалинском районе Каракалпакстана на автодороге 4H-155 «Бустон — Сарабий» произошло ДТП двух автомобилей, один из которых был машиной дорожно-патрульной службы.

По данным СБДД МВД Узбекистана, водитель Lacetti З. Ю., 1977 года рождения, не имевшая права управления автомобилем, из-за неосторожности выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с Nexia 3 — служебным автомобилем ДПС — под управлением сотрудника службы Н. А, 1981 г. р.

Водитель первого автомобиля скончалась в больнице от полученных травм. Сотрудник ДПС также получил травмы и был госпитализирован.

На фотографиях видно, что от сильного удара автомобиль ДПС вылетел с дороги.