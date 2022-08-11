Четыре несовершеннолетних ребёнка, лишённых родительской опеки и нуждающихся в помощи, возвращены в Узбекистан из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Двух детей, не достигшие трёхлетнего возраста, размещены в дом ребёнка в Юнусабадском районе Ташкента, где они прошли медицинский осмотр и им оказывается необходимый уход.

Двух других детей, 2011 и 2016 годов рождения, определили в Центр оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним Управления профилактики правонарушений ГУВД столицы. Здесь им оказана социальная, правовая и психологическая помощь.

Старший мальчик передан дедушке, который рассказал ,что его дочь вышла замуж за жителя Казахстана. Она заболела и скончалась. Он обратился в правоохранительные органы, которые помогли привезти внука.

Специальная рабочая группа, созданная распоряжением министра внутренних дел, работает над возвращением на родину других детей, находящихся без попечения родителей за рубежом, говорится в сообщении.