Приобретать помещения с готовым арендным бизнесом — это выгодно. Торгово-досуговый центр Seoul Mun — пример современного подхода от момента проектирования каждого квадратного метра до его финальной реализации.





Локация в центре города, уникальный проект набережной, продуманная инфраструктура, удобная транспортная развязка, технические параметры и широкий выбор помещений под разные виды бизнеса являются компонентами, которые определяют высокую доходность недвижимости.

Компания Dream City Development предлагает готовые решения — коммерческие помещения от 25 до 308 кв. м с арендаторами. Недвижимость в Seoul Mun будет приносить гарантированный доход.





За получением дополнительной информации компания приглашает посетить офис продаж Dream City Development.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

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