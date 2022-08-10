На территории села Кукбулок Галляаральского района водитель Cobalt (1986 года рождения) сбил мальчика (2014 года рождения) и его сестру (2016 года рождения), ехавших на велосипеде по краю дороги. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джизакской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа около 12:00 на 10-м километре автодороги 4К-237 «Галляарал — Койташ».

В результате мальчик получил тяжёлые травмы и скончался на месте. Девочка, также получившая тяжёлые травмы, была госпитализирована.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.