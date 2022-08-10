Финансовое здоровье — это отношения с деньгами. Живете ли вы от зарплаты до зарплаты или хватает и на накопления, можете позволить себе незапланированную покупку стиральной машины или придется откладывать на потом, храните сбережения дома или открыли вклад в банке — Сарвар Аллаберганов, специалист отдела по контролю кредитных, рыночных и операционных рисков в InfinBANK считает, что ответы даже на эти простые вопросы способны в общих чертах нарисовать картину финансового благополучия человека.

Если выходит, что любое взаимодействие с деньгами не связано с планированием и рациональностью, а напоминает краткосрочные сторис в соцсетях, такое финансовое поведение стоит поменять. Есть множество инструментов, способных привести финансовое здоровье как минимум в состояние «стабильное». Они не действуют по принципу волшебной палочки, но и требуют немного — лишь ответственности и самодисциплины.

Правило первое: создать подушку безопасности

Забота о финансовом здоровье практически невозможна без денежной подушки безопасности. Лучше, чтобы она была такой, если лишитесь источников дохода, вы могли обеспечивать себя на несколько месяцев вперед, не отказываясь от привычного образа жизни.



Сформировать ее помогут накопления, а подходящий способ спасти их от инфляции и даже научить приносить прибыль — открыть вклад. В InfinBANK можно открыть как сумовые, так и валютные вклады. Выбирая, лучше ориентироваться на сроки и годовые выплаты по процентам. У валютных, например, они ниже, чем у тех, что в национальной валюте. Для максимальной эффективности проценты от вкладов можно разделять: часть отправлять на погашение кредита или коммунальных услуг, другую — откладывать, то есть использовать для капитализации процентов.

Правило второе: пользоваться кешбэком

«Как говорят финансисты: зарабатывать деньги — сложно, а правильно их расходовать — это труднее всего. Человеку трудно правильно распоряжаться крупными суммами, если он не умеет обращаться с малыми.

Многие пренебрегают такой услугой возврата своих же, между прочим, денег, как кешбэк. Для этого можно не только сканировать чеки в приложении ГНК, но и пользоваться мобильным приложением InfinBANK. Здесь для многих услуг действует мгновенный кешбэк, который в виде денег попадает на специальный кошелек.

Насколько это выгодно, можно заметить уже по прошествии одного месяца. Мой совет — откройте вклад и перечисляйте накопленный кешбэк на него, ведь даже малые деньги приносят прибыль", — рекомендует Сарвар Аллаберганов.

Правило третье: не бояться кредита

«Если предстоят незапланированные траты, а денег нет и занимать у соседей или родственников не хочется, удобнее всего оформить кредит. Это быстро и легко, особенно если речь идет о кредитной карте. У нее настолько гибкие возможности использования, что брать ее можно практически для любых целей.

Сегодня кредит стал своеобразной машиной времени, перенося ваши желания из будущего в настоящее. Главный страх перед кредитом — не суметь его погасить. Страх беспочвенный, так как для оформления займа нужно обратится в банк, где проверяют кредитную историю потенциального клиента и его кредитоспособность.

Выбирая банк, стоит сравнивать не только процентные ставки по кредитам, но и то, насколько они идут в ногу со временем. Например, мы в InfinBANK скоринг-систему оценки кредитоспособности заемщика разрабатываем с применением самых передовых инструментов и методов. Наша скоринговая система полностью автоматизирована. Если ваших доходов будет недостаточно, то мы предложим сумму, которая не ляжет тяжелым бременем на семейный бюджет", — отметил специалист InfinBANK.

Сарвар Аллабергенов рекомендует сделать эти правила своим образом жизни. Сразу может не получится — полезным привычкам тоже нужно время. Самодисциплина и последовательность смогут стать помощниками в пути к финансовому здоровью.

Приложение InfinBANK доступно по ссылке.

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