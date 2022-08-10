В Узбекистане предлагается ввести мораторий на бурение скважин на пресные подземные воды и выдачу разрешений на специальное водопользование. Госкомгеологии выставил проект постановления президента на общественное обсуждение, которое продлится до 16 августа.

Новый порядок может быть внедрён с 1 августа 2022 года в районах со сниженным уровнем грунтовых вод. Речь идёт о территориях в ряде районов Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях.

При этом в тех районах, где уровень воды снизился более чем на 5 метров, планируется запретить бурение скважин для ирригационных и производственных целей. Кроме того, нельзя будет проводить орошение земель из действующих колодцев без использования водосберегающих технологий (за исключением буровых работ, утверждённых в рамках госпрограмм).

Проект предусматривает, что в этих регионах при заборе воды из колодцев без средств измерения в непитьевых целях налог будет увеличен в пять раз.

Кроме того, с 1 января 2023 года предлагается отменить действующий порядок получения разрешения на бурение скважин на подземные воды и вместо него ввести порядок выдачи Госкомгеологии сертификата на бурение скважин только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Они будут обязаны обеспечить свое буровое оборудование GPS-трекерами и всегда поддерживать их в рабочем состоянии.

Категорически будет запрещено бурение колодцев самодельным буровым оборудованием. При выявлении таких случаев контролирующий орган подаст исковое заявление в суд о конфискации техники.

В документе отмечается, что в настоящее время 67% централизованного питьевого водоснабжения осуществляется за счёт подземных вод.

В то же время бурное развитие сельского хозяйства и промышленности в стране приводит к резкому увеличению потребности в подземных водах, что в свою очередь требует дальнейшего совершенствования системы рационального использования водных ресурсов. В частности, сегодня уровень подземных вод в некоторых регионах опустился на 5 и более метров от среднего значения за многие годы, а их ресурсы истощаются.

Кроме того, несмотря на упрощение разрешительных процедур в отрасли, за последние годы областные гидрогеологические станции Госкомгеологии выявили более 1200 случаев несанкционированного бурения скважин на подземные воды и бесконтрольного, безучётного использования воды.

На совещании 24 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечал, что резкое снижение уровня поверхностных и подземных вод негативно влияет на экологическую ситуацию. Он сообщал, что уровень подземных вод в Ташкенте снизился до 7 м, а в Джизаке и Галляаральском районе — до 4 м.

Замглавы Госкомэкологии Исломбек Бокижонов сообщал, что в Ташкенте началось высыхание 5−10% можжевельников (арча). Он предположил, что это может быть связано со снижением уровня подземных вод в городе. По его словам, будет также изучен вопрос о потребности в 1600 скважинах, о строительстве которых говорил хоким Джахонгир Артыкходжаев.