Президент Узбекистана 9 августа подписал постановление о мерах по развитию добровольного донорства среди населения, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Документом утверждена программа совершенствования учреждений службы крови, а также параметры их оснащения в 2022—2025 годах.

С 1 января 2023 года сумма единоразового денежного вознаграждения для лиц, награждённых знаком «Почётный донор Узбекистана», будет увеличена с 5-кратной до 15-кратной базовой расчётной величины (с 1,5 млн сумов до 4,5 млн сумов).

Кроме того, с этой же даты почётные доноры получат новые привилегии. Они смогут:

выходить в ежегодный основной трудовой отпуск в удобное для них время;

бесплатно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта (кроме такси);

получать направление на лечение в государственные санатории без очереди.

Постоянным донорам, сдающим кровь не реже трёх раз в год, и их близким родственникам (родителям, супруге, детям, братьям и сестрам, родителям супруга) при стационарном лечении при необходимости кровь и её компоненты будут предоставляться бесплатно.

Документ также устанавливает стоимость бесплатного питания донорам в размере 3% БРВ.

Спрос на донорскую кровь в Узбекистане очень высок. «Газета.uz» ранее рассказывала о пользе донорства, его важности и о том, как можно стать донором.