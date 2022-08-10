Бывшая сотрудница Ферганского нефтеперерабатывающего завода Санобархон Хайдарова, которая 2 августа совершила самоподжог на проходной предприятия, скончалась. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-служба завода.

Санобархон Хайдарова работала маляром 2-го разряда в цехе №32 завода. Утром того дня она облила себя бензином и подожгла, получив в результате значительные (70%) ожоги тела. Предприятие сообщало, что женщину не пустили на территорию предприятия, потому что у неё отсутствовал пропуск.

На протяжении восьми дней она находилась под постоянным наблюдением врачей, но им не удалось её спасти. 10 августа около 7:00 общее состояние женщины сильно ухудшилось, артериальное давление и пульс пропали. Врачи начали реанимационные мероприятия, однако в 7:05 была зарегистрирована биологическая смерть.

Руководство ФНПЗ выразило соболезнования родным Санобархон Хайдаровой и заявило, что покроет все расходы по погребению и проведению поминальных мероприятий. Завод также возьмёт на себя выплату материальной помощи совершеннолетним детям женщины для покрытия расходов на образование, а также при необходимости окажет практическую помощь в трудоустройстве. У неё осталось четверо детей.