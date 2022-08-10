По данным Global Burden of Disease Study (GBD), около 5 млн человек в Узбекистане имеют усредненный порог слышимости более 20 Дб — ниже нормы. Из них почти 4 млн имеют нарушения слуха первой степени, примерно 42 тысяч — тяжелые расстройства слуха и около 86 тысяч человек страдают от глубокой потери слуха и глухоты.
О причинах потери слуха, ее последствиях и о том, как правильно компенсировать слух, рассказали эксперты-сурдоакустики «Академии слуха».
Какие симптомы существуют у людей, страдающих потерей слуха
У людей, теряющих слух, наблюдаются следующие симптомы:
- постепенное прибавление громкости телевизора, радио, жалобы на недостаточную громкость телефонного звонка или будильника;
- неочевидные признаки: человек начинает хуже разбирать слова, хотя слышит отдельные буквы. Раньше всего возникают проблемы с разборчивостью детских и женских голосов, потом проблема может усугубиться.
Эксперты «Академии слуха» рекомендуют проходить тест слуха хотя бы раз в год. Тест стоит пройти в ближайшее время, если человек узнал себя в описании симптомов. В «Академии слуха» эта услуга бесплатна.
Чем поможет слуховой аппарат
Он индивидуально восполняет потерю слуха и повышает разборчивость речи, даже если собеседников несколько и они говорят одновременно. А за счет правильной настройки вы легко сможете общаться с близкими и слышать окружающий мир.
Зачем нужны два слуховых аппарата
Природа не зря подарила людям парные органы чувств: два глаза, два уха. Снижение слуха, особенно, связанное с возрастом, крайне редко затрагивает только одно ухо — чаще страдают оба. В этом случае для полной компенсации слуха необходимо два слуховых аппарата.
В чем разница между одним и двумя слуховыми аппаратами
С двумя слуховыми аппаратами:
- точное понимание источника и направления звука;
- повышается разборчивость речи: уходит частая проблема, когда человек слышит чужую речь, но не может разобрать слова;
- сокращается период привыкания, так как слушать двумя ушами более естественно.
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