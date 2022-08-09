Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов принял военную делегацию во главе с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, прибывшую в Ташкент с официальным визитом, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе оборонного ведомства.

В ходе встречи было отмечено, что «на беспрецедентный уровень поднялись вопросы сотрудничества не только в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, но и в сфере обороны и безопасности».





По итогам переговоров был подписан дополнительный контракт об организации обучения военнослужащих Таджикистана в военных вузах Узбекистана.

Далее гости в сопровождении министра обороны Баходира Курбанова ознакомились с деятельностью Национального центра управления обороной Узбекистана.

Напомним, 4 августа в Термезе стартовали совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана «Содружество-2022».