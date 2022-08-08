Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев опубликовал видео о массовой вырубке деревьев в махалле «Кирккетмон» в Узбекистанском районе Ферганской области.

Ферганское областное управление по экологии и охране окружающей среды ещё 7 июля сообщило, что сотрудники районного предприятия электрических сетей самовольно, без получения разрешения вырубили декоративные и фруктовые деревья, которые предположительно касались линии электропередачи, что создавало угрозу для здоровья и жизни человека.

Заместитель начальника управления и инспекторы прибыли на место и остановили вырубку оставшихся деревьев на территории.





Сотрудники районного ПЭС нарушили мораторий и срубили свыше 87 деревьев, в том числе 48 многолетних сосен, 9 ясеней и свыше 30 фруктовых деревьев. В результате ущерб растительному миру оценён в 856,5 млн сумов.

Собранные документы были переданы в прокуратуру Ферганской области, но как уточнили «Газете.uz» в Госкомэкологии, ведомство спустя месяц всё ещё не открыло дело.