В воскресенье, 7 августа, примерно в 20:30 на пересечении улиц Фаргона йули и Бадахшан в Мирабадском районе произошло столкновение двух автомобилей — Spark под управлением М. О. 1964 года рождения, и Lacetti, которым управлял А.К. 1997 года рождения, сообщила пресс-служба ГУВД

В результате столкновения несовершеннолетний пассажир Spark М. М. 2017 года рождения, пассажирка Spark М. О. 1968 года рождения и водитель Lacetti А. К. получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Водитель автомобиля Spark М.О., а также его пассажир Д. Э. 1959 года рождения от полученных телесных повреждений скончались.





Причины ДТП устанавливаются, говорится в сообщении.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.