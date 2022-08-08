В течение всей рабочей недели по территории Узбекистана сохранятся относительно комфортные августа условия погоды, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Ожидается сухая и умеренно жаркая погода. Кратковременные грозовые дожди возможны лишь в отдельных горных районах страны.

Преобладающая температура воздуха в дневные часы будет в пределах +31…+34 градуса, что незначительно ниже нормальных для для первой половины августа значений. Лишь к самому концу недели ожидается повышение температуры до +35…+38 градусов.

В отдельные дни по югу и пустынной зоне республики местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с с пыльным поземком.

В понедельник, 8 августа, по предгорным и горным районам Наманганской, Ферганской областей возможны селе-паводковые явления.