Ежедневно миллионы частиц пыли, аллергенов, клеток кожи и тысячи волосков скапливаются на поверхностях и в уголках дома. Поддерживая чистоту, человек проявляет заботу о здоровье своем и всей семьи. Уборка с помощью пылесоса является быстрым и эффективным способом обеспечить чистоту в доме и избавиться от мусора и вредных частиц на полу.

У южнокорейской компании LG имеется линейка пылесосов, оснащенных технологией Kompressor. Модели в данной линейке обладают классической формой пылесосов, которая стала привычной многим пользователям разных возрастов.

Пылесосы с системой Kompressor собирают в четыре раза больше мусора и пыли, чем модели LG без системы Kompressor. При помощи специальной лопасти она спрессовывает собранный пылесосом мусор и пыль в контейнере, создавая плотные брикеты, что в свою очередь обеспечивает большую вместительность контейнера. Также это помогает очистить контейнер легко и гигиенично, так как при его вскрытии пыль не рассыпается по воздуху и брикеты просто и быстро утилизируются. Такая опция может стать отличным помощником для людей, склонных к аллергии.





Модель VC83209UHA из линейки пылесосов LG с технологией Kompressor имеет стильный технологичный дизайн в овальной форме. Корпус выполнен из толстого удароустойчивого пластика. В верхней части располагается удобная ручка для переноса устройства, а в передней части пылесоса — пластиковый контейнер для сбора пыли объемом 1,2 л. Контейнер имеет прозрачные стенки, что помогает контролировать степень его загрязнения. На систему прессования пыли Kompressor, в которую входит контейнер, лопасть, механизм вращения и мотор лопасти, LG предоставляет 10-летнюю гарантию.





Компактный пылесос VC83209UHA серии LG Kompressor обладает мощной силой всасывания пыли до 420 Вт. Также в комплекте идут четыре насадки: основная щетка для пола и ковров, щелевая насадка для уборки труднодоступных мест, насадка два-в-одном для пыли и мягкой мебели, а также турбощетка Carpet master для интенсивной чистки ковровых покрытий.





Еще одним преимуществом данной модели является надежная система фильтрации пыли «Турбоциклон», беспрерывно обеспечивающая высокую мощность всасывания. Система «Турбоциклон» разделяет поступающие потоки на воздух и пыль, в то время мелкие частицы грязи собирает предмоторный фильтр, очищающий воздух, а основная пыль попадает в контейнер, где пыль прессуется в брикеты.





В процессе уборки помещения некоторые пылесосы могут пропускать микрочастицы пыли обратно в воздух, но инновационные пылесосы LG Kompressor оснащены фильтром НЕРА 14, с помощью которого уничтожается 99,9% мелкой пыли.

В пылесосах LG Kompressor фильтрация проходит в четыре этапа: сначала воздух проходит через угольный фильтр, в результате чего устраняет неблагоприятные запахи, затем идет фильтрация микропыли, следующий этап воспроизводится через сетчатый антибактериальный фильтр и под конец уже очищенный воздух проходит через раму фильтра.





Сверху на панели пылесоса располагается кнопка включения и выключения, которая дает возможность с легкостью управлять режимами мощности и моментально переключаться. Устройство имеет гибкий шланг, удобную рукоятку и алюминиевую трубу телескопического типа, быстро регулируемую по высоте. Вдобавок легкий вес отлично подходит для эффективной уборки без лишней нагрузки.

Благодаря надежной работе системы двойного поглощения звука и антивибрационной конструкции пылесосы из линейки Kompressor обеспечивают низкий уровень шума до 77 дБ. Таким образом пользователь не потревожит никого во время уборки.

Предметы домашнего обихода являются необходимостью в каждом доме и делают жизнь по дому легкой и комфортной. Пылесос LG Kompressor может стать незаменимым помощником и обеспечить чистоту и свежесть в доме.

Узнать подробности о пылесосах с технологией Kompressor можно на сайте LG Uzbekistan.

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