Мужская сборная Узбекистана в девятом туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) одержала победу над Арменией, которая до этого не проигрывала в турнире. Матч, прошедший 7 августа, завершился со счётом 3:1.
Средний рейтинг армянской сборной (2637) был чуть выше узбекистанской (2606).
Жавохир Синдаров.
16-летний гроссмейстер Жавохир Синдаров (2629) выиграл партию у 28-летнего Самвела Тер-Саакяна (2625).
Нодирбек Якуббоев.
20-летний Нодирбек Якуббоев (2620) сыграл вничью с 33-летним Грантом Мелкумяном (2634).
Жахонгир Вахидов.
27-летний Жахонгир Вахидов (2564) принёс Узбекистану досрочную победу, превзойдя 31-летнего Роберта Оганесяна (2591).
Нодирбек Абдусатторов.
17-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2688) и 38-летний Габриел Саркисян (2698) не выявили победителя.
По итогам девяти туров Узбекистан с 16 очками стал единоличным лидером турнирной таблицы, где представлены 188 команд. Сборная Индии-2 сыграла вничью с Азербайджаном (2:2) и осталась на втором месте с 15 баллами.
Женская сборная Узбекистана (2094) уступила Израилю (2247) со счётом 1,5:2,5.
Patima Muminova
Молодцы
zorro zorro
Молодцы! Осталось два тура, самые решающие, пусть сопутствует удача вам в этих играх!
Dawlet
Молодцы
Nani
Так держать! Молодцы!.
Малик Джураев
М О Л О Д Ц Ы! !!