Мужская сборная Узбекистана в девятом туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) одержала победу над Арменией, которая до этого не проигрывала в турнире. Матч, прошедший 7 августа, завершился со счётом 3:1.

Средний рейтинг армянской сборной (2637) был чуть выше узбекистанской (2606).

Жавохир Синдаров.

16-летний гроссмейстер Жавохир Синдаров (2629) выиграл партию у 28-летнего Самвела Тер-Саакяна (2625).

Нодирбек Якуббоев.

20-летний Нодирбек Якуббоев (2620) сыграл вничью с 33-летним Грантом Мелкумяном (2634).

Жахонгир Вахидов.



27-летний Жахонгир Вахидов (2564) принёс Узбекистану досрочную победу, превзойдя 31-летнего Роберта Оганесяна (2591).

Нодирбек Абдусатторов.

17-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2688) и 38-летний Габриел Саркисян (2698) не выявили победителя.





По итогам девяти туров Узбекистан с 16 очками стал единоличным лидером турнирной таблицы, где представлены 188 команд. Сборная Индии-2 сыграла вничью с Азербайджаном (2:2) и осталась на втором месте с 15 баллами.

Женская сборная Узбекистана (2094) уступила Израилю (2247) со счётом 1,5:2,5.