Цветаевский пирог с персиками


Тонкое и рассыпчатое песочное тесто, нежный сметанный крем и ароматные персики — основа неклассического цветаевского пирога.

Летний пирог с персиками


Лёгкий в приготовлении пирог. Вместо персиков можно взять фрукты на ваш вкус.

Персиковый пирог на творожном тесте


Пирог со свежими персиками на творожном тесте.

Смузи «персик-дыня»


Смузи из дыни с персиком — освежающий и сладкий фруктовый напиток.

Смузи из малины и персика


Смузи из малины и персика — это не только очень вкусный напиток, но и полезный перекус.

Быстрый пирог с персиками на слоёном тесте


Быстрый пирог с необычной заливкой, напоминающей нежнейший пудинг.

Персиковый лимонад


Сладкий аромат персика и освежающий вкус лимона и мяты — основа персикового лимонада.

Персиковое мороженое


Рецепт вкусного домашнего мороженого.