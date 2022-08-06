Цветаевский пирог с персиками
Тонкое и рассыпчатое песочное тесто, нежный сметанный крем и ароматные персики — основа неклассического цветаевского пирога.
Летний пирог с персиками
Лёгкий в приготовлении пирог. Вместо персиков можно взять фрукты на ваш вкус.
Персиковый пирог на творожном тесте
Пирог со свежими персиками на творожном тесте.
Смузи «персик-дыня»
Смузи из дыни с персиком — освежающий и сладкий фруктовый напиток.
Смузи из малины и персика
Смузи из малины и персика — это не только очень вкусный напиток, но и полезный перекус.
Быстрый пирог с персиками на слоёном тесте
Быстрый пирог с необычной заливкой, напоминающей нежнейший пудинг.
Персиковый лимонад
Сладкий аромат персика и освежающий вкус лимона и мяты — основа персикового лимонада.
Персиковое мороженое
Рецепт вкусного домашнего мороженого.