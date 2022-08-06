Цветаевский пирог с персиками





Тонкое и рассыпчатое песочное тесто, нежный сметанный крем и ароматные персики — основа неклассического цветаевского пирога.

Летний пирог с персиками





Лёгкий в приготовлении пирог. Вместо персиков можно взять фрукты на ваш вкус.

Персиковый пирог на творожном тесте





Пирог со свежими персиками на творожном тесте.

Смузи «персик-дыня»





Смузи из дыни с персиком — освежающий и сладкий фруктовый напиток.

Смузи из малины и персика





Смузи из малины и персика — это не только очень вкусный напиток, но и полезный перекус.

Быстрый пирог с персиками на слоёном тесте





Быстрый пирог с необычной заливкой, напоминающей нежнейший пудинг.

Персиковый лимонад





Сладкий аромат персика и освежающий вкус лимона и мяты — основа персикового лимонада.

Персиковое мороженое





Рецепт вкусного домашнего мороженого.