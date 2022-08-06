Мужская сборная Узбекистана в восьмом туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) одержала победу над Германией. Матч, прошедший 6 августа, завершился со счётом 2,5:1,5.

Средний рейтинг немецкой сборной (2662) выше узбекистанской (2606).

17-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2688) чёрными фигурами сыграл вничью с 17-летним Винсентом Каймером (2686), хотя имел преимущество для победы.

16-летний Жавохир Синдаров (2629) и 25-летний Расмус Сване (2649) также не выявили победителя, а 27-летний Жахонгир Вахидов (2564) также согласился на ничейный результат с 46-летним Ливиу-Дитером Нисипяну (2642).





Победу в матче принёс 20-летний Нодирбек Якуббоев (2620), который смог заставить сдаться 25-летнего Маттиаса Блюбаума (2673) за несколько ходов до мата.

По итогам восьмого тура Узбекистан c 14 очками опустился на третью строчку в турнирной таблице, где представлены 188 команд. Сборная Индии-2 смогла обойти узбекистанец благодаря победе над США (3:1).





В следующем туре шахматисты Узбекистана встречаются с Арменией, которая также с 15 баллами (7 побед, 1 ничья) единолично возглавляет турнирную таблицу. Примечательно, что только эти две команды остаются непобежденными за три тура до конца олимпиады.

Средний рейтинг армянской сборной (2637) чуть выше узбекистанской (2606).





Женская сборная Узбекистана (2094) обыграла Северную Македонию (1863) со счётом — 2,5:1,5.

21-летняя Нилуфар Якуббаева (2299) уступила Монике Стойковска (2091).

16-летняя Умида Омонова (2195) сравняла счёт, победив Манову Ивана (1849).

16-летняя Мафтуна Бобомуродова (1914) и Драгана Николовска (1876) не выявили победителя.

13-летняя Афруза Хамдамова (1969) в решающем матче принесла победу Узбекистану, превзойдя Леа Эфтовска (1634).

Национальная команда поднялась на 40-е место с 10 очками из 164 команд. В следующем туре шахматистки встретятся с Израилем, который идёт на 29-м месте.