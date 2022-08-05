Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Жанар Акаев попросил правительство улучшить ситуацию в аэропорту Оша и создать более благоприятные условия для транзитных пассажиров из Узбекистана. Об этом парламентарий написал в Facebook.

По его словам, отношение местных водителей такси к гражданам Узбекистана удручает. Он также отметил, что условия на КПП «Достук» на границе оставляют желать лучшего.

В парламенте Кыргызстана уже поднимали вопрос об этой ситуации, но ответственные лица не предпринимали дальнейших мер, сказал он.

«Мы должны рассматривать граждан Узбекистана как граждан, соседей, людей, которые летают через Ош не от хорошей жизни. Так билет получается дешевле на 150 долларов. Для бедных семей это очень существенная сумма. Попытки содрать денег с этих людей просто недопустимы. Это зародит в них ненависть к Кыргызстану. Если обе страны будут усложнять проезд, в чём же наша дружба народов, о которой говорят наши президенты?» — написал депутат (перевод цитаты по Kaktus Media).

Он добавил, что каждый пассажир оплачивает 15 долларов при международных перелетах. Каждый месяц через аэропорт в Оше летают тысячи человек, и миллионные поступления от них остаются в кыргызской казне.

Жанар Акаев предложил расширить аэровокзал и улучшить условия для перевозки и регистрации пассажиров и грузов. Свое обращение депутат адресовал главе Кабинета министров Акылбеку Жапарову.

Радио «Азаттык» сообщало, что некоторые граждане Узбекистана пожаловались властям Кыргызстана на действия водителей такси в Оше. В обращении, распространенном в Telegram 2 августа, говорится, что прилетающих из России в Ош граждан Узбекистана таксисты насильно сажают в авто и за проезд на расстояние 5−6 км до границы двух стран заставляют заплатить по 500 сомов (65 тысяч узбекских сумов) и больше за пассажира.

По данным милиции, через социальные сети к ним ранее поступило 14 обращений по этому поводу. По 7 из ним сейчас ведется следствие, ни одно дело ещё не завершено, так как обратившиеся якобы, отказываются явиться в правоохранительные органы для дачи показаний. «Иностранные граждане не предоставляют факты, доказывающие правонарушения таксистов. Раз это не может быть подтверждено, оно считается просто словами. Поэтому мы можем ограничиться только разъяснительными работами», − пояснил «Азаттыку» пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев.