Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 29-м пленарном заседании 4 августа одобрил закон о внесении поправок в законы «О государственной власти на местах», «Об органах внутренних дел» и «О порядке отбывания административного ареста», а также в Кодекс об административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Сената, законом внедряется порядок ежеквартального представления отчётов министром внутренних дел Каракалпакстана, начальниками ГУВД Ташкента и Ташкентской области, а также начальниками УВД областей и их заместителями соответственно Жокаргы Кенесу Каракалпакстана и местным кенгашам народных депутатов.

Кроме того, начальники районных и городских подразделений внутренних дел будут отчитываться перед кенгашами ежеквартально, их заместители — ежемесячно, старшие инспекторы по профилактике махаллинских пунктов правопорядка — каждые полгода.

В закон «Об органах внутренних дел» вносятся дополнения, определяющие правовой статус и основные функции махаллинских пунктов правопорядка. Устанавливается, что махаллинские пункты правопорядка являются структурными подразделениями органов внутренних дел, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью непосредственно в махаллях, а также по организации взаимодействия органов внутренних дел и других органов правопорядка и общественных формирований по обеспечению безопасности и спокойствия граждан в разрезе махаллей.

Закон создаст «правовую основу для открытости деятельности органов внутренних дел, а также для контроля за их деятельностью представителями народа, послужит повышению ответственности органов внутренних дел перед представителями народа и расширению их взаимовыгодного сотрудничества, повышению эффективности принимаемых мер по профилактике правонарушений и общественной безопасности», говорится в сообщении Сената.