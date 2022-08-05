В Термезе стартовали совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана «Содружество-2022», сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.





На церемонии открытия учений 4 августа выступили командующий войсками Юго-западного особого военного округа Узбекистана генерал-майор Зайнобиддин Иминов и заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Эгамзод Шароф Худойберди.





После церемонии военнослужащие Узбекистана провели на Термезском полигоне показательные занятия, в которых также приняли участие военные Таджикистана.

В ходе учений будут отработаны приёмы и способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и отражение нападения условного противника. Военные двух стран также примут участие в спортивных соревнованиях.