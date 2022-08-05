Сложные клиенты и травмы грумера



У грумеров, как и у человеческих парикмахеров, из-за работы страдает спина. Может развиться аллергия на шерсть. Есть риск, что животное приведут с клещами, блохами.



Не скажу, что за пять-шесть лет у меня появились проблемы с лёгкими, но шерстью мы буквально дышим. В маске я работать не могу. Стригу быстро, острыми ножницами, а она стоит перед глазами, мешает — легко пораниться.



Хозяева, которые приходят впервые, иногда говорят, что боятся оставлять животное в салоне. А что я ему сделаю? Это меня могут вымотать, поцарапать, укусить. Однажды к нам пришла женщина с котом. Видно, что кот агрессивный, может цапнуть. Я сказала об этом хозяйке. Она ответила, что ничего страшного — у него есть прививки. А то, что я месяц буду с больной рукой ходить, если кот меня действительно укусит, женщину не особо беспокоило.



Несколько лет назад на меня в салоне набросилась овчарка. Её привели в наморднике, который был не по размеру и болтался. При хозяине пёс вел себя спокойно. Я сняла с него намордник, погладила, завела в вольер. Когда хотела приступить к вычёсыванию, вывела собаку в зал и села перед ней. В тот же момент овчарка на меня набросилась. Я оттолкнула пса ногой, прибежала помощница с молодым человеком. Пока они оказывали мне помощь, собака забежала в вольер, где забилась в угол и просидела так до прихода хозяина. Следы от зубов остались на руке и ноге. До сих пор не понимаю, как это случилось и из-за чего.