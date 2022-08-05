Фото: Антон Папин
«Мне приводят животных, чтобы я им помогла»
Грумер Елена Сычёва — о профессии, её сложностях
и хвостатых клиентах
Елена Сычёва с 16 лет мечтала стать парикмахером. Сегодня у неё свой салон, клиенты записываются на неделю вперёд. Всё как у людей, только стрижёт мастер собак и кошек. Елена — профессиональный грумер. Она рассказала, как пришла в профессию, в каких условиях работает и почему груминг — важная составляющая заботы о животных.
Елена Сычёва с 16 лет мечтала стать парикмахером. Сегодня у неё свой салон, клиенты записываются на неделю вперёд. Всё как у людей, только стрижёт мастер собак и кошек. Елена — профессиональный грумер. Она рассказала, как пришла в профессию, в каких условиях работает и почему груминг — важная составляющая заботы о животных.
Как стала грумером

С 16 лет я мечтала стать парикмахером, стричь людей. Даже ножницы купила. Думала пойти на курсы, а вышла на работу торговым представителем. Крутые фирмы, хорошая зарплата — первые три года было весело, а потом оказалось, что деньги не приносят счастья. Я работу возненавидела. Выходила через силу, считала дни до выходных. В сентябре 2014-го написала заявление об увольнении.

Сразу пошла учиться на парикмахера. С оплатой полугодового курса помогла тётя — я осталась без работы в арендованной квартире с маленькой дочкой на руках и йоркширским терьером Гуччи. Я никогда не думала о том, что хочу стричь собак. Но для моего йорка, у которого шерсть растёт по сантиметру-полтора в месяц, стрижка была необходимостью. Я находила в интернете картинки, подмечала, как постричь ушки, лапки, спину. Многие с этого начинали. Это сейчас я знаю разные варианты стрижек, а тогда просто брала и делала. Не машинкой, вручную — денег не было на машинку.
К весне курсы закончились, началась депрессия: я до сих пор без работы, надо устраиваться в салон, цены на стрижки смешные — 10 тысяч сумов. Помню, сижу, мыслями в проблемах, и вдруг вспоминаю, что мне снова нужно стричь йорка. Под расчёску ножницами долго, поэтому я попросила у подруги машинку. Оказалось, ею так удобно работать, что решила купить себе такую же. Нашла на сайте объявления, стала просматривать и увидела в «Услугах» стрижку собак. Подумала, раз свою стригу, то почему бы не попробовать. Дала объявление. Мне начали звонить — весна, сезон, все хотят привести питомцев в порядок.

Стрижка собаки стоила в два раза больше человеческой. Как сейчас помню, стригла по 20 тысяч сумов, пять из них на дорогу уходило. Лето прошло, и звонки прекратились. Эта тенденция существует до сих пор, как и категория людей, которые обращаются к грумерам один раз в сезон.

Я начала работать с выездом на дом к собачкам и в «человеческом» салоне по графику «через день». Первые два-три года к грумингу серьёзно не относилась. Затраты не сравнимы. В себя как парикмахера я вложила около 1000 долларов: прошла обучающий курс, купила набор инструментов, слетала в Москву, чтобы выучиться на колориста. А животных стригла машинкой, которую купила за 100 тысяч сумов. Груминг для меня был больше приработком. В сезон обслуживала трёх-четырёх собак каждый день, а зимой за месяц могли позвонить два-три клиента. Меня это сильно отталкивало: я одна, с ребёнком — на что жить в несезон?
Животные приходили разные, а главное — работать с ними спокойно, не надо отвлекаться на разговоры.
В июле 2017-го меня пригласили на работу в груминг-салон «Няша». Было страшно: салон — это серьёзно, а я нигде не училась, ничего не умею, просто обслуживаю животных на дому. Решила выйти, но сказала, чтобы на меня не сильно рассчитывали, потому что уходить из «человеческого» салона не собиралась.

Нагрузка выросла, но работать мне нравилось. Тем летом выходных не было. С людьми с 08:00 до 20:00, с собаками — с 10:00 и по записи до последнего клиента, после могла поехать на дом.

Работать в салоне было удобно и экономно — созданы все условия, не нужно тратить время на поиск клиентов. Я стала постепенно сокращать выезды. Позже своих постоянных клиентов предупредила, что принимать буду только в груминг-салоне. Осенью только он один у меня и остался. В «человеческом» салоне мне сказали, что «посадят» на план. Я сравнила, сколько зарабатываю на стрижках людей и собак. Последние приносили больший доход и иметь дело с ними было приятнее. Животные приходили разные, а главное — работать с ними спокойно, не надо отвлекаться на разговоры. С тех пор людей я не стригу и не хочу.
Зачем и где учиться

Через год работы в салоне я решила, что нужно ехать учиться. В голове всё время проигрывала ситуацию: если кто-то из клиентов меня спросит, с чего я взяла, что стричь надо именно так, что я отвечу? Что на картинках в интернете увидела? Я ведь нигде не училась грумингу. Начала копить, чтобы поехать в Москву. Искала, к кому пойти. Так в моём списке оказались пять российских грумеров. Главным событием, которое я планировала посетить, стал семинар по стрижке собак в азиатском стиле от известного китайского грумера Сяо Хао (Xiao Hao).
Азиатские школы груминга считаются одними из самых сильных. Работают они, в основном, с небольшими собаками: пуделями, ши-тцу, бишон-фризе, мальтезе. Азиатские грумеры очень любят замысловатые стрижки и украшения: бантики, заколки, а также креативное окрашивание.
Азиатские школы груминга считаются одними из самых сильных. Работают они, в основном, с небольшими собаками: пуделями, ши-тцу, бишон-фризе, мальтезе. Азиатские грумеры очень любят замысловатые стрижки и украшения: бантики, заколки, а также креативное окрашивание.
Обучение на однодневном семинаре проходило на двух моделях. Процесс транслировался на больших экранах. Участие стоило 250 долларов. Помимо семинара Сяо Хао, я прошла курс повышения квалификации в груминг-центре Романа Фомина по салонному грумингу йоркширского терьера. Посетила индивидуальный мастер-класс Евгении Кузнецовой, которая является экспертом по грумингу померанских шпицей и владелицей питомника SalsaPom. Завершилась моя пятидневная учебная программа в Москве посещением мастер-классов от топовых российских грумеров по стрижкам шпица и ши-тцу, организованных в рамках VII фестиваля груминга-2018.
Елена Сычёва. Фото: Антон Папин.
В августе снова собираюсь на учёбу в Москву. Считаю естественным желание развиваться дальше. Можно было бы остаться на том же уровне, что семь лет назад, ездить по домам с одним набором расчёсок, машинкой и двумя ножницами. Я же хочу получить больше новых профессиональных знаний.

Пару раз в месяц мне звонят по поводу обучения. Пять лет назад с такой просьбой обращались раз в год. Я не отношусь серьёзно к этим звонкам. Люди услышали, что стрижка собаки стоит от 150-250 тысяч сумов, и решили, что это лёгкий заработок. Но вкладываться — деньгами, временем — особо не хотят. Сейчас столько бесплатных видео на «Ютубе», в «Инстаграме» профессиональные грумеры выкладывают часовые мастер-классы, фотографии — смотри и учись. Однако многие не делают даже этого. Я постоянно просматриваю каналы, на которые подписана, чтобы глаз оставался намётанным. Тот, кто не может уделить своей прокачке несколько часов в день, этого просто не хочет.
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Как открыла салон

Из Москвы я вернулась с дипломами, знаниями, но снова в никуда — до поездки из салона я уволилась. Дело шло к зиме. Стала принимать собачек у себя дома и думать про свой салон — возвращаться к тому, с чего начинала, не хотела. Нарисовала план, ориентируясь на свою квартиру, и стала искать подходящее место. Через четыре месяца арендовала помещение на первом этаже дома на улице Бабура. Оно было точь-в-точь как на моём рисунке. Родные и друзья помогли с ремонтом. Я участвовала в выкладке стен гипсовыми кирпичами. Работала пять дней по 11 часов. Про себя смеялась, что если собаки не пойдут, займусь отделкой квартир.
9 марта 2019 года салон открылся. Помещение арендую уже четвёртый год. В салоне на данный момент нас работает двое: я и мастер Кристина Морозова. Она пришла на обучение в августе прошлого года. Собак никогда не стригла, но с детства с ними, поскольку у её мамы питомник. Умела купать, вычёсывать, сушить. Кристина стала ходить каждый день в салон. Месяц я её обучала азам, в том числе на моделях. Потом всё плавно перешло в работу, потому что у Кристины отлично получалось.
Успех обучения зависит от человека. Каждый день, проведённый с мастером — это бесплатный мастер-класс. Я ничего от учеников не скрываю: показываю, как и что делаю, а человек записывает, запоминает, повторяет. Если за полгода он не научился ровно стричь собаку за два-три часа или боится брить лапы, то, скорее всего, стоит искать для себя другое занятие.
Успех обучения зависит от человека. Каждый день, проведённый с мастером — это бесплатный мастер-класс. Я ничего от учеников не скрываю: показываю, как и что делаю, а человек записывает, запоминает, повторяет. Если за полгода он не научился ровно стричь собаку за два-три часа или боится брить лапы, то, скорее всего, стоит искать для себя другое занятие.
Салон работает шесть дней в неделю. Ежедневно принимаем минимум четверых клиентов. Это и собаки, и кошки. Максимум можем взять десять животных. Такое бывает редко, потому что это физически тяжело.
Что такое груминг и зачем он нужен

Груминг — это комплексный уход за домашними животными, который включает в себя вычёсывание шерсти, купание, стрижку и такие гигиенические процедуры, как стрижка когтей, чистка ушей. Баловством его считают люди, у которых нет собаки стригущейся породы. Например, йорка. Шерсть у него каждый месяц вырастает на 1-1,5 см. Через полгода это уже минимум шесть, а через год 12 см. Для этой породы, как и для пуделей, мальтезе, ши-тцу, стрижка — это необходимость.

Есть собаки с двойным типом шерсти. Это шпицы, чау-чау, хаски, акита-ину, маламуты. Их стричь не нужно, но необходимо обязательно вычёсывать, чтобы избежать появления колтунов. Процедуру можно выполнять дома самостоятельно, с помощью гребня или пуходёрки. Для тех людей, кто по разным причинам не может ухаживать за своими животными: собака не слушается или боится, нет времени, трудно физически — существуют салоны.
Процедуры груминга обычно занимают два-три часа. Стрижка по факту — это самый последний этап груминга. На неё уходит час-полтора. Остальное время занимает подготовка к стрижке: вычёсывание шерсти, купание, сушка. Правильное выполнение этих процедур — залог хорошего результата.

Животных купаем только профессиональной косметикой. Промыть шерсть нужно так, чтобы чистота ощущалась пальцами. Мы используем два вида шампуня: очищающий, по типу шерсти, после — кондиционер или маску. При сушке феном важно уложить шерсть, чтобы она дыбом не стояла.

Собак мы, как правило, вычёсываем, моем и стрижём. Кошек — вычёсываем и моем.

Искупать кошку на самом деле дороже и сложнее, чем собаку. Стоимость кошачьей косметики выше, расход больше. Если у человека дома живёт кот, который не очень любит воду, то помыть его будет очень непросто. А если он ещё и в колтунах, то придётся обращаться к специалистам, чтобы привести шерсть в хорошее состояние.
Виды груминга. Цветные ушки и блеск-тату

Существует три вида груминга: выставочный (шоу-груминг), салонный (пет-груминг) и креативный, который подразумевает окрашивание, выбривание узоров, украшение блёстками. В Ташкенте большей популярностью пользуется второй. Он включает стандартный набор процедур: вычёсывание, купание, сушку и стрижку, чистку ушей и подстригание когтей.

С креативными запросами приходят редко. Как правило, это история «увидели в "Инстаграме" и захотели так же». Чаще всего за время работы делали йоркам цветные хвостики, пуделям и мальтезе — цветные ушки. Пуше, собаке породы бишон-фризе, как-то выстригла объёмное розовое сердечко на боку. Окрашивание выполняется безвредными красителями прямого действия, которые наносятся прямо на шерсть и держатся в течение нескольких месяцев.
Ко мне собак приводят, в первую очередь, чтобы я им помогла.
Когда я начинала работать с животными, по незнанию делала всё подряд и много кошек побрила, включая свою. Уже много лет это не практикую. Кошек не нужно брить. Это не спасает их от жары. Они справляются с ней по-своему: менее активны, больше лежат в прохладных местах. Вычёсывание подшёрстка — процедура более необходимая. Она спасает владельцев кошек от шерсти в период линьки.

Некоторым собакам короткие стрижки и бритьё просто вредны. Например, при стрижке ши-тцу нужно сохранять длину шерсти минимум 1,5 см. Если состричь больше или всё сбрить, то собака будет чесаться. До сих пор звонят и просят побрить овчарку или хаски, потому что им «жарко» или линяют. Больших собак брить нельзя, потому что шерсть портится, превращается в пух, и собака потом очень долго и неравномерно обрастает.

Ко мне собак приводят, в первую очередь, чтобы я им помогла.
Сложные клиенты и травмы грумера

У грумеров, как и у человеческих парикмахеров, из-за работы страдает спина. Может развиться аллергия на шерсть. Есть риск, что животное приведут с клещами, блохами.

Не скажу, что за пять-шесть лет у меня появились проблемы с лёгкими, но шерстью мы буквально дышим. В маске я работать не могу. Стригу быстро, острыми ножницами, а она стоит перед глазами, мешает — легко пораниться.

Хозяева, которые приходят впервые, иногда говорят, что боятся оставлять животное в салоне. А что я ему сделаю? Это меня могут вымотать, поцарапать, укусить. Однажды к нам пришла женщина с котом. Видно, что кот агрессивный, может цапнуть. Я сказала об этом хозяйке. Она ответила, что ничего страшного — у него есть прививки. А то, что я месяц буду с больной рукой ходить, если кот меня действительно укусит, женщину не особо беспокоило.

Несколько лет назад на меня в салоне набросилась овчарка. Её привели в наморднике, который был не по размеру и болтался. При хозяине пёс вел себя спокойно. Я сняла с него намордник, погладила, завела в вольер. Когда хотела приступить к вычёсыванию, вывела собаку в зал и села перед ней. В тот же момент овчарка на меня набросилась. Я оттолкнула пса ногой, прибежала помощница с молодым человеком. Пока они оказывали мне помощь, собака забежала в вольер, где забилась в угол и просидела так до прихода хозяина. Следы от зубов остались на руке и ноге. До сих пор не понимаю, как это случилось и из-за чего.
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С тех пор, как начала реже принимать кошек, руки стали целее. Собаки не царапаются. Случается, могу расчёской себя задеть.

Кошки — более сложные по характеру существа, чем собаки. Их укусы больные, заживают довольно долго. Самые истеричные породы, на мой взгляд — вислоухие. Самые спокойные — мейнкуны.

Собаки кусались реже. Чаще маленькие породы, чем большие. Самые злые собаки на моей памяти — чихуахуа. Вторые в топе пекинесы. Шпицы и пудели, бывает, проявляют непонятную агрессию.
Мы не используем наркоз, не даём успокоительные таблетки. Я не ветеринарный врач и не имею права проводить такие процедуры. К тому же для стрижки мне нужно, чтобы собака стояла ровно. Под наркозом или седативными она будет лежать. В такой позе её можно только побрить.

Намордники или воротники при работе с собаками и кошками используем в крайнем случае. Не могу стричь собаку в перчатках. Всё делаю на ощупь, а в них не чувствую шерсть.

Мне проще не работать, чем придумывать какие-то нарукавники, приспособления для защиты. Лучше откажусь от агрессивного животного — адекватных всё равно намного больше и себя сохраню.
Считаю ненормальным, если собака проявляет агрессию. В таких случаях рекомендую владельцам обратиться к кинологу или зоопсихологу для коррекции поведения. Животное должно быть воспитанным и социализированным.
Считаю ненормальным, если собака проявляет агрессию. В таких случаях рекомендую владельцам обратиться к кинологу или зоопсихологу для коррекции поведения. Животное должно быть воспитанным и социализированным.
Как подготовить животное к грумингу

Утром в день процедур животных желательно не кормить и не поить. У маленьких собак стресс может стать причиной рвоты в дороге. Перед визитом в салон нужно погулять.

Присутствие хозяина на процедурах нежелательно. Животные как дети чаще всего. Когда собака видит хозяина, то рвётся к нему, а мне нужно, чтобы она стояла спокойно, потому что инструменты острые, и я могу поранить её. Если владелец уходит, то животное, как правило, меньше волнуется и ведёт себя хорошо.

Бывает, что собака некоторое время находится в стрессовом состоянии после стрижки. Такое случается у животных, которых водят на процедуры редко, и у щенков, впервые пришедших в салон.
Рекомендую начать приучать собак к грумингу с двух месяцев. В этом возрасте им делают только гигиенические процедуры: стригут когти, могут побрить ушки, моют и сушат. Это можно делать и дома самостоятельно, если у владельцев нет возможности посещать салон. Полноценную стрижку собакам, как правило, делают с четырёх-пяти месяцев. Обычно рекомендуется обращаться к услугам грумера один раз в полтора-два месяца либо по необходимости.

Если владелец не может себе позволить регулярно водить собаку на груминг, можно ухаживать за ней самостоятельно. Все процедуры — расчёсывание, сушку феном — важно выполнять не на диване, коленях, а на столе, стиральной машинке или гладильной доске. Нужно, чтобы собака знала, что такое высота и привыкла к ней. Тогда и в салоне она будет стоять спокойно, а не лежать на столе звездой. У меня были случаи, когда после стрижки я была выжата как лимон. Собака не стоит и всё. Глаза от напряжения красные, весь в слюнях. Пришлось отказаться, потому что я не хочу мучить животное и не готова тратить столько времени и сил.
Об отношении людей к грумингу

Многие люди ошибаются, когда думают, что уход за домашним животным — это еда и ветеринар. Если они берут дорогую породистую собаку с постоянно растущей шерстью, то нужно учитывать, что придётся её периодически подстригать. К сожалению, у нас часто заводят «модных» собак, как у кого-то, копят по полгода, а потом удивляются, что за ними надо постоянно ухаживать и это стоит денег.

В мире растёт популярность породы собак бишон-фризе. У нас они тоже появляются. Люди видят фотографии в интернете и умиляются: «Какая прелесть! Хочу такую же!». По факту эту собаку нужно стричь каждые шесть недель, придавать красивую модельную форму шерсти. Щенков покупают за 1000 долларов, а потом оказывается, что уход не по карману. К нам приходят и говорят: «Пожалуйста, побрейте наголо». Спрашивается, зачем вы взяли такую собаку, если она голая ходит? Принесли недавно бишона, весь в колтунах. Вычёсывала его 4,5 часа, мыла, сушила. Это запущенный случай. До такого состояния собаку доводить нельзя.
Похожие истории происходят с ши-тцу. Это собака, у которой очень много шерсти. Коротко стричь нельзя — вредно.
Я бы не советовала людям заводить дорогих породистых собак, если они не готовы платить за то, чтобы за животными постоянно ухаживали специалисты.
Я бы не советовала людям заводить дорогих породистых собак, если они не готовы платить за то, чтобы за животными постоянно ухаживали специалисты.
Другое дело шпицы. У нас это популярная порода. Многие думают, что им летом жарко из-за большого количества шерсти, и поэтому просят покороче подстричь. Стрижку им можно делать только породную. Поскольку это не стригущаяся порода собак, шпицев целесообразно вычёсывать. С этой процедурой хозяин может справиться самостоятельно. У моей мамы шпиц. Спросите, сколько раз она была в салоне. Один, и то, когда я новые шампуни привезла и предложила попробовать. Мы собаку не стрижём, но сестра приучила её к вычёсыванию. Люся эту процедуру уже очень хорошо знает и переносит.
Советы начинающим грумерам

Я на старте не имела ничего. У меня была собачка, я её стригла, а потом просто дала объявления и посмотрела картинки, как и что делать. Занималась грумингом, главным образом, потому что очень нравилось.

Из инструментов на начальном этапе нужен хотя бы минимальный набор:

  • Комплект ножниц для стрижки собак (прямые, изогнутые, филировочные и шанкеры). Стоимость каждого инструмента — от 50 долларов.
  • Профессиональная машинка для стрижки собак. Стоимость — 150-180 долларов. Желательно приобрести к ней ножи разной длины среза — от 35-45 долларов каждый.
  • Триммер для бритья ушей и лап. Стоимость — от 25 долларов.
  • Комплект из двух гребней. Стоимость — от 20-25 долларов.
В набор можно добавить когтерезку и пинцет, чтобы ушки пощипать в случае необходимости.

Чаще всего те, кто ездит на дом, моют животных теми средствами, что есть у хозяина. Когда я начинала, делала так же. Фен с собой не носила — пользовалась хозяйским.
Если на старте нет финансовых возможностей на обучение у мастера, то можно найти грумеров по хэштегам в «Инстаграме» или на «Ютубе», подписаться на них и смотреть, как они стригут, а потом пробовать повторить.

В другую страну на мастер-классы ехать лучше, когда человек уже умеет что-то делать. На таких, как правило, групповых мероприятиях грумеры показывают саму стрижку. Собаки участвуют готовые: помытые, высушенные, побритые при необходимости. Важная часть груминга — подготовительная работа — остаётся за кадром.

Новичку лучше обратить внимание на курсы для начинающих грумеров либо базовые, где происходит обучение на разных породах и показан весь процесс груминга.
Индивидуальные мастер-классы полезнее, но и гораздо дороже. После их прохождения участники получают сертификат, который подтверждает факт обучения.
Прежде чем идти к кому-то на мастер-класс либо обучение, стоит посмотреть, что представляет из себя тот или иной грумер. Это важно, потому что он покажет и научит ровно тому, что умеет сам. Рекомендую ориентироваться на качество работ, а не на опыт — мастер может стричь и десять лет, но при этом не вырасти профессионально, потому что остановился в развитии, не думает о повышении квалификации.
Прежде чем идти к кому-то на мастер-класс либо обучение, стоит посмотреть, что представляет из себя тот или иной грумер. Это важно, потому что он покажет и научит ровно тому, что умеет сам. Рекомендую ориентироваться на качество работ, а не на опыт — мастер может стричь и десять лет, но при этом не вырасти профессионально, потому что остановился в развитии, не думает о повышении квалификации.
Клиентов грумер-новичок, который пока не достиг уровня салонных стрижек, может искать на сайте услуг. Начинать, думаю, лучше с простой стрижки под машинку, применяя полученные знания и постепенно улучшая качество своей работы. Советую брать за работу минимальную плату: не 150 000 сумов, а, например, 50 000 для начала. Лучше честно предупреждать людей, что вы учитесь.
Авторы фотографий: Евгений Сорочин, Виктория Абдурахимова, Антон Папин.
Текст написала Виктория Абдурахимова.
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