Советы начинающим грумерам
Я на старте не имела ничего. У меня была собачка, я её стригла, а потом просто дала объявления и посмотрела картинки, как и что делать. Занималась грумингом, главным образом, потому что очень нравилось.
Из инструментов на начальном этапе нужен хотя бы минимальный набор:
- Комплект ножниц для стрижки собак (прямые, изогнутые, филировочные и шанкеры). Стоимость каждого инструмента — от 50 долларов.
- Профессиональная машинка для стрижки собак. Стоимость — 150-180 долларов. Желательно приобрести к ней ножи разной длины среза — от 35-45 долларов каждый.
- Триммер для бритья ушей и лап. Стоимость — от 25 долларов.
- Комплект из двух гребней. Стоимость — от 20-25 долларов.
В набор можно добавить когтерезку и пинцет, чтобы ушки пощипать в случае необходимости.
Чаще всего те, кто ездит на дом, моют животных теми средствами, что есть у хозяина. Когда я начинала, делала так же. Фен с собой не носила — пользовалась хозяйским.
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