Среди опрошенной молодёжи 39% респондентов не считают дачу взятки коррупцией. Об этом заявил директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов, который 4 августа на пленарном заседании Сената выступил с Национальным докладом о противодействии коррупции в Узбекистане. Всего в опросе приняли участие 16189 респондентов.

Сенатор Махмуд Парпиев заявил, что озвученный показатель свидетельствует о большой работе, которую необходимо проделать в этой сфере совместно с общественностью.

Глава Антикоррупционного агентства сообщил, что в результате проделанной работы улучшились позиции Узбекистана в международных антикоррупционных рейтингах.

В индексе восприятия коррупции Transparency International в 2021 году Узбекистан занял 140-е место с 28 баллами. За год страна поднялась на 6 позиций, улучшив результаты на 2 балла — в 2020 году она заняла 146-е место. В 2019 году страна заняла 153-е место, в 2018-м — 158-е, в 2017-м — 157-е место, а в 2016-м — 156-е.

Он также сообщил об улучшении рейтинга в индексе верховенства права неправительственной организации World Justice Project, в рейтинге открытых данных Open Data Inventory (ODIN), в матрице взяточничества Trace Bribery Risk Matrix и в рейтинге качества государственного управления (WGI Всемирного банка).

«Следует отметить, что Узбекистан — одна из немногих стран, в которой за последние годы зафиксирован устойчивый рост в большинстве данных рейтингов», — сказал Акмал Бурханов.

Вместе с тем, директор агентства отметил, что несмотря на реформы, проблема коррупции по-прежнему актуальна. По результатам опроса, проведенного среди населения, 36% респондентов считают, что коррупция, взяточничество и корыстолюбие существуют повсеместно, а 37% отметили, что в некоторых сферах есть преступления, связанные с коррупцией.

В середине июня Акмал Бурханов сообщал, что банковская система является самой коррумпированной после сферы образования. За два года из-за преступлений 676 работников банков были расхищены средства на 354,2 млрд сумов. Эти цифры затмевают реформы и подрывают доверие населения, сказал тогда он.