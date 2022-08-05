Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 августа подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшей популяризации и развитию шахмат».

Накануне директор Агентства по делам молодёжи, председатель Федерации шахмат Алишер Саъдуллаев сообщил в Twitter о подписании главой государства «исторического постановления для развития шахмат».

Документом утверждены размеры единовременного денежного вознаграждения шахматистов Узбекистана и их тренеров за медали на международных соревнованиях.

Название турнира Медаль Спортсмену Тренеру Всемирная шахматная олимпиада (проводится раз в два года Золото 2000 БРВ (600 млн сумов) 1000 БРВ (300 млн сумов)

Серебро 1000 БРВ (300 млн сумов) 500 БРВ (150 млн сумов) Бронза

500 БРВ (150 млн сумов) 250 БРВ (75 млн сумов) Соревнования всемирного масштаба, проводимые Международной федерацией шахмат (ФИДЕ)

Золото 300 БРВ (90 млн сумов) 150 БРВ (45 млн сумов) Серебро

150 БРВ (45 млн сумов)

75 БРВ (22,5 млн сумов)

Бронза 75 БРВ (22,5 млн сумов)

37,5 БРВ (11,25 млн сумов) Азиатские турниры, проводимые ФИДЕ Золото

70 БРВ (21 млн сумов)

35 БРВ (10,5 млн сумов) Серебро

35 БРВ (10,5 млн сумов)

17,5 БРВ (5,25 млн сумов) Бронза

17,5 БРВ (5,25 млн сумов)

8,75 БРВ (2,625 млн сумов) При получении звания гроссмейстера 100 БРВ (30 млн сумов)

Кроме того, документом создаётся Международная шахматная школа в форме внешкольного государственного спортивно-образовательного учреждения со статусом юридического лица на территории базы отдыха «Тудакуль» в Кызылтепинском районе Навоийской области. Школа будет финансироваться из госбюджета, за счёт доходов от своей деятельности, благотворительных пожертвований и других источников, не запрещенных законодательством.

В настоящее время сборные Узбекистана участвуют на шахматной олимпиаде в Индии. Мужская национальная команда по итогам шести туров (из 11) занимает 4-е место среди 188 команд, женская — 37-е место из 164 команд.