Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 августа подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшей популяризации и развитию шахмат».
Накануне директор Агентства по делам молодёжи, председатель Федерации шахмат Алишер Саъдуллаев сообщил в Twitter о подписании главой государства «исторического постановления для развития шахмат».
Документом утверждены размеры единовременного денежного вознаграждения шахматистов Узбекистана и их тренеров за медали на международных соревнованиях.
|Название турнира
|Медаль
|Спортсмену
|Тренеру
|Всемирная шахматная олимпиада (проводится раз в два года
|Золото
|2000 БРВ (600 млн сумов)
|1000 БРВ (300 млн сумов)
|Серебро
|1000 БРВ (300 млн сумов)
|500 БРВ (150 млн сумов)
|Бронза
|500 БРВ (150 млн сумов)
|250 БРВ (75 млн сумов)
|Соревнования всемирного масштаба, проводимые Международной федерацией шахмат (ФИДЕ)
|Золото
|300 БРВ (90 млн сумов)
|150 БРВ (45 млн сумов)
|Серебро
|150 БРВ (45 млн сумов)
|75 БРВ (22,5 млн сумов)
|Бронза
|75 БРВ (22,5 млн сумов)
|37,5 БРВ (11,25 млн сумов)
|Азиатские турниры, проводимые ФИДЕ
|Золото
|70 БРВ (21 млн сумов)
|35 БРВ (10,5 млн сумов)
|Серебро
|35 БРВ (10,5 млн сумов)
|17,5 БРВ (5,25 млн сумов)
|Бронза
|17,5 БРВ (5,25 млн сумов)
|8,75 БРВ (2,625 млн сумов)
|При получении звания гроссмейстера
|100 БРВ (30 млн сумов)
Кроме того, документом создаётся Международная шахматная школа в форме внешкольного государственного спортивно-образовательного учреждения со статусом юридического лица на территории базы отдыха «Тудакуль» в Кызылтепинском районе Навоийской области. Школа будет финансироваться из госбюджета, за счёт доходов от своей деятельности, благотворительных пожертвований и других источников, не запрещенных законодательством.
В настоящее время сборные Узбекистана участвуют на шахматной олимпиаде в Индии. Мужская национальная команда по итогам шести туров (из 11) занимает 4-е место среди 188 команд, женская — 37-е место из 164 команд.